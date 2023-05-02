«Наконец-то девочка не одна»: как развивается забастовка третьеклассников, которые не ходят на уроки из-за одноклассницы

Дети перешли на дистанционное обучение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одной из элитных новосибирских гимназий сложилась совсем не элитная ситуация. Третьеклашки уже третью неделю не посещают уроки из-за забастовки родителей. Взрослые сплотились против девятилетней девочки Сони*, которую обвинили в регулярных нападениях на одноклассников. Плюс ко всему так они решили вступиться за своего классного руководителя. А все вот почему…

Год назад Соня играла вместе с детьми на горе снега и сломала спину. Мама ребенка стала искать виноватых, но, не найдя ответа в школе, пошла в полицию и написала заявление. Добилась возбуждения уголовного дела по статье «Халатность». Родителям других учеников это не понравилось, и они решили «дружить против».

В итоге 17 апреля Соня пришла в пустой класс, где ее ждал педагог. К решению проблемы подключились все: детский уполномоченный, департамент образования, психологи и даже мэр и губернатор.

Как развивается забастовка третьеклассников - в материале КП-Новосибирск.

Сегодня, 2 мая, - учебный день. К концу подходит четвертая четверть, впереди контрольные. Но ходят ли дети на занятия? Как сообщили в департаменте образования, третьеклашки изменили форму обучения с очной на заочную.

- В настоящее время ученики третьего класса приступили к обучению в заочной форме, в том числе и с использованием дистанционных образовательных технологий. Права детей на образование реализованы, - сообщили КП-Новосибирск в департаменте образования мэрии города Новосибирска.

Как отметили в ведомстве, обсуждения на тему расформирования класса не было.

Интересно и заключение психологов: несмотря на конфликт, между детьми никакого напряжения нет.

- Установлено, что морально-психологический климат в классе благоприятный, управляемый, конфликтных и эмоционально напряженных ситуаций между детьми не выявлено. На уроках дети проявляли познавательную активность, заинтересованность, - уточнили КП-Новосибирск в департаменте.

Тем временем мама Сони дает другую информацию. По словам женщины, не все дети участвуют в бойкоте.

- Насколько мне известно, несколько Сониных одноклассников вышли на учебу. Они просто болели. Наконец-то дочка не одна! Еще у меня есть информация о том, что нашего классного руководителя отстранили от работы, - рассказала КП-Новосибирск Наталья, мама Сони.

КП-Новосибирск отправила запрос в департамент образования, чтобы узнать, действительно ли педагога отстранили от работы и сколько детей вернулось к учебе.

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