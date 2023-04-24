«Ходит на занятия одна и плачет»: в Новосибирске родители третьеклашек вторую неделю не водят детей в школу, наказывая их одноклассницу

Дети не учатся вторую неделю. Фото: предоставлено родителями третьеклассников

В новосибирской гимназии третьеклассники уже вторую неделю не выходят на учебу. Их родители объявили забастовку из-за поведения ученицы Сони* и ее мамы Натальи*. По словам родителей, ребенок дерется, толкается, предлагает одноклассникам снюс. Мама «неудобной» девочки, как утверждают родители, сама спровоцировала конфликт: начала писать заявления на классного руководителя и срывать уроки. К конфликту уже подключились детский омбудсмен, прокуратура и департамент образования.

А началось все с перелома позвоночника. Соня получила травму в марте прошлого года. Тогда ее мама и предъявила учительнице претензии, мол, куда смотрели? Тогда же Наталья обвиняла родителей и детей в травле ее семьи, а классного руководителя - в занижении оценок.

Новый виток конфликта случился в апреле этого года. Апогеем стал бойкот взрослых, объявленный девятилетнему ребенку. Не нарушают ли родители права детей и как эта ситуация может отразиться на неокрепшей психике, выясняла корреспондент КП-Новосибирск.

«ЕЕ УСПОКАИВАЮТ УЧИТЕЛЯ»

Стоит немного рассказать об основных участниках конфликта. Наталья - владелица бутика в центре Новосибирска. Воспитывает дочку одна. Изначально ее оппонентом была классная руководительница - педагог с 25-летним стажем. Именно ее бизнесвумен винила в травме дочери.

Соня получила компрессионный перелом позвоночника в марте прошлого года, когда залезла с остальными ребятами на кучу снега во дворе школы. По мнению мамы, именно учительница недоглядела, не стала выяснять, кто толкнул ребенка. В итоге мама написала заявление, и по факту невывезенного со двора снега было возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование подходит к концу.

Активные действия Натальи не понравились родителям других третьеклашек. Женщину обвиняли в том, что она срывала уроки: из-за нее в класс приходили полицейские. Наталья, скорее всего, где-то перегнула палку. К примеру, одной из девочек в школе обещала разобраться с ее мамой.

Казалось, разборки утихли, но этой весной ситуация обострилась. Мамы и папы перестали водить детей на уроки, обвинив Соню в девиантном поведении: бьет одноклассников, предлагает снюсы, может даже придушить. При этом конкретных подтверждений этому ни у кого нет. Нюхательный табак никто из учеников класса не приносил, травм никакой медик тоже не фиксировал. У Сони в классе были подружки, но даже они сейчас не ходят на уроки.

Вместо того чтобы решить конфликт мирно и сесть за стол переговоров, взрослые продолжают буллинг девятилетней девочки.

Вот что пишут люди, находящиеся на стороне большинства родителей:

- Ненормальная мамаша продолжает всех доставать, задолбала полицией, прокуратурой, администрацией, дети учиться не могут - вот поэтому и такое к ней отношение. Уберите этого ребенка в другую школу и мамашу вместе с ней.

Получается, что камень преткновения все-таки «мамаша». При чем тут тогда ребенок?

Также родители обсуждают между собой, что мама мальчика, толкнувшего Соню, в итоге выплатила Наталье 16 тысяч рублей на лечение. Сама Наталья это опровергает. В общем, в этой истории много недомолвок и выдумок. По факту дети не учатся, девочка страдает.

- Соня узнала о забастовке от одноклассницы. Спросила у нее: «Где ты?» - а та ответила, что никто, кроме нее, на уроки не придет. Дочка заплакала, ее успокаивали учителя. Они сами были в шоке и не знали, что с этим делать, - призналась КП-Новосибирск мама школьницы Наталья.

КТО ГОТОВ МИРИТЬСЯ

При этом Наталья, видимо, поняла, что пора решать конфликт по-человечески. Она опубликовала в соцсетях пост, где рассказала, что отношения Сони и классной руководительницы наладились. Так следует поступить и остальным взрослым. Вот небольшая выдержка из обращения:

- Призываю всех родителей в понедельник вывести детей на учебу и прекратить забастовку. Забыть все обиды и разногласия, уязвленное самолюбие и начать все с чистого листа. И это заявление я делаю ради детей! Это самое важное, что сейчас должно беспокоить нас всех и объединять. Забыть личные амбиции, выйти из этой ситуации достойно.

Остальные родители пока не готовы ответить взаимностью. Они выдвинули жесткие требования. В своем обращении к детскому омбудсмену Надежде Болтенко и в департамент образования они весьма категоричны:

- Мы, родители учеников третьего класса, считаем, что директор не справляется со своей работой, не соответствует занимаемой должности. Просим провести аттестацию и проверку на профпригодность. Мы требуем решить вопрос о переводе Сони в другой класс или другое образовательное учреждение либо на домашнее или индивидуальное обучение на постоянной основе в интересах всего класса. Требуем оградить наш класс от Сони как ученицы класса и ее мамы как участника образовательного процесса и законного представителя Сони. Как альтернативу требуем создать на следующий учебный год отдельный класс, в который будет предоставлена возможность перейти и продолжить обучение под руководством нашей классной руководительницы без вышеуказанных членов учебного процесса.

Одного они добились: директор из школы ушла. Сейчас на ее место назначили завуча по воспитательной работе. Она временно исполняет обязанности.

«ДЕВОЧКА ИСПЫТЫВАЕТ СТРАХ И ТРЕВОГУ»

Пока родители «перетягивают канат», страдают дети. Тем временем Соня продолжает ходить на уроки одна. Как говорит Наталья, ее дочка сильная и со всем справляется. Но может ли это вылиться в проблемы позже? Ведь по факту ребенка сделали изгоем.

- Девочка, которая стала причиной конфликта, может испытывать различные эмоции и переживания в связи с этой ситуацией. Она может почувствовать себя виноватой в возникшей ситуации и испытывать страх или сильную тревогу в связи с возможными последствиями и нарастающим конфликтом, - объяснила КП-Новосибирск Юлия Деревяга, клинический психолог.

По словам эксперта, конфликт между родителями и администрацией скажется и на остальных детях.

- Остановленный учебный процесс ведет к повышенной психологической нагрузке на детей и искаженным представлениям о нормальном социальном поведении, где открытая агрессия станет допустимой, буллинг - приемлемой мерой для сообщения своего недовольства окружающим и проявления агрессии, - добавляет клинический психолог.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Михаилу Спиридонову. Он объяснил, чем чревата забастовка для самих родителей третьеклассников.

- Обеспечение получения детьми среднего общего образования - это обязанность родителей. За несоблюдение данной обязанности родители могут быть подвергнуты административной ответственности, - прокомментировал КП-Новосибирск Михаил Спиридонов.

Если кто-то вдруг озаботится нарушениями родителей, то согласно статье КоАП РФ взрослым может грозить штраф до 500 рублей.

А как же их совместная травля девятилетней девочки? За это они могут понести какую-то ответственность? По словам юриста, только если возникнут последствия, которые можно будет доказать в суде. Но ведь существует еще один карающий орган - совесть. Или ее нет?

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