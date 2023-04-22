«Или девочка уходит, или мы не приходим»: родители перестали водить детей на уроки из-за конфликта с одноклассницей

Дети не ходят в школу 5 дней. Фото: предоставлено родителями учеников

В новосибирской гимназии в третьем классе разгорелся недетский конфликт. Втянуты в него и директор, и учитель, и ребятня одного из третьих классов вместе с родителями. Взрослые организовались против одной из мам и ее дочери. Противостояние длится год, а на прошлой неделе страсти достигли нешуточного накала. Тети и дяди перешли на жесткий буллинг: перестали водить своих детей на занятия. «Пусть Соню* переведут в другой класс!» - требуют протестующие. К конфликту подключились детский омбудсмен и прокуратура, заявив, что решить проблему должен мэр города! Почему родители повели себя как дети и кто первый должен сказать: «Мирись-мирись, больше не дерись», - в материале КП-Новосибирск.

СНАЧАЛА СЛОМАЛИ СПИНУ

Отмотаем пленку на год назад. Март 2022 года. Во дворе элитной 10-й гимназии большая куча снега. Ее не успели увезти, и ребятня после уроков превратила гору в крепость. Шум, смех, толкотня. Тогда еще второкласснице Соне* во время игры прилетело по спине. Удар оказался сильным. Сделали снимок - компрессионный перелом двух позвонков.

- Полгода придется носить корсет, сидеть нельзя: только лежать или ходить, - рассказывала КП-Новосибирск мама Сони Наталья*.

Девочку столкнули с горы, и она сломала позвоночник. Фото: скриншот из видео

Женщина решила, что за страдания дочери кто-то должен быть наказан. Она кивала и на то, что ребенок получил травму на территории школы, и на то, что кучу снега со двора обязательно должны были вывезти, и на то, что классный руководитель недосмотрела, и на то, что мальчика, который ударил дочку, надо обязательно найти. Но найти ответственных самой не получилось. Директор виновного так и не «назначил». Поэтому мама пошла сначала к общественнику, потом в полицию - написала заявление на классную и на школу. Закончила свое шествие по инстанциям в прокуратуре: пусть проверят, как организован учебный процесс.

«СЕРАЯ МЫШЬ», «КУРИНЫЕ МОЗГИ»

Наталья ходила по чиновникам и правоохранителям, а потом вдруг узнала, что родители других детей ее не любят.

- Они стали общаться со мной в родительском чате очень невежливо. Это был настоящий буллинг. Устроили выпускной в каком-то поезде, а моя дочь не смогла принять в нем участие из-за корсета, - говорила Наталья.

Потом, по ее словам, классный руководитель, на которую она писала заявление, начала занижать Соне отметки. Дети, видимо, переняли позицию взрослых и начали доставать девочку. Кто-то из мальчишек обозвал ее «кривоспинкой».

Мы разговаривали и с другой стороной конфликта, более многочисленной. Родители организовались и выкатили журналистам целый список того, в чем мама Наташа была неправа. Ответили в письменном виде:

- Травли со стороны родкомитета (далее - РК. - Ред.) по отношению к Наталье и ее дочери нет и не было. Нами были приняты меры в связи с ее некорректным и местами недопустимым поведением, а именно:

1. Оскорбительное поведение участников данного чата и оскорбление родителей в личных переписках («серая мышь», «куриные мозги» и т. д.).

2. Публичное обвинение учителя в вопросах, которые еще никем не доказаны.

3. Публичное обвинение РК в краже финансовых средств и недобросовестном поведении.

4. Регулярные заявления на учителя в полицию.

5. Безосновательные обвинения в адрес детей в классе, что приводит к появлению полиции в учебное время.

В администрации школы тогда ответили, что Наталья сама настроила всех против себя, а кроме того, угрожала детям.

«ПРЕДЛАГАЕТ СНЮС И ДЕРЕТСЯ»

Тот конфликт можно разбирать долго. Аргументов и у одной, и у другой стороны достаточно. Все злятся, все ругаются и пишут друг на друга кляузы и заявления. Взрослые настолько увлеклись своей войнушкой, что совсем не подумали, как это отразится на классе.

Девочку обвиняют в том, что она нападает на одноклассников. Фото: предоставлено родителями учеников

Дети же скопировали поведение мам. И уже в марте этого года их бунт и конфликт достигли нового апогея. Видимо, все нападали на Соню, а та, как и ее мама, сопротивлялась как могла. Девочка, по словам родителей других детей, ведет себя агрессивно, может толкнуть кого-то, даже придушить.

- А еще она предлагает нашим детям снюс. Подходит и говорит: «Будешь конфетку?», - жалуются на ребенка родители.

Ради того, чтобы выгнать Соню из класса, а вместе с ней, видимо, и ее маму, родители устроили забастовку: перестали водить детей в школу. Ребят нет на уроках уже 5 дней. Все под видом защиты классного руководителя, ведь Наталья пишет на нее заявления.

Слушаешь этих взрослых и порой не понимаешь, с кем разговариваешь. Ну сколько тебе лет? 9 или 39? То есть вместо того, чтобы сесть и поговорить, мамы решили прикинуться детьми и поставить школе ультиматум.

ПУСТЬ РАЗБЕРЕТСЯ МЭР

В марте прошлого года мы еще пытались понять, кто же виноват в этой ситуации. В апреле этого - совершенно ясно, что виноваты все.

Они просят разобраться в конфликте чиновников, хотя по сути в этой ситуации надо садиться за стол переговоров. Журить, воспитывать, объяснять, как надо вести себя в обществе, как правильно извиняться, как жить в мире и согласии, сначала должен был классный руководитель. Не получилось - идите мириться к директору.

Но в сложившейся ситуации этот сценарий почему-то не сработал. Привлекли всех: и мэрию, и региональное правительство, и полицию, и прокуратуру. Последняя на днях закончила проверку и вынесла вердикт:

- Установлено, что департаментом образования мэрии города Новосибирска не принято достаточных мер по урегулированию конфликтной ситуации, сложившейся в одном из классов начальной школы. Прокуратура внесла мэру города представление об устранении нарушений.

Так мы скоро придем к тому, что мирить родителей и детей должен Анатолий Евгеньевич Локоть. А вы, когда ссоритесь, тоже мэра зовете?

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу, судебному психологу - эксперту Наталье Высоцкой. Она объяснила, как такой затяжной конфликт может отразиться на детях.

- Это ученики начальных классов. Затяжной конфликт, который длится с самого их прихода в школу, может отразиться на адаптации и успешности детей в школе. Далее это отразится на их отношениях друг с другом. Такие конфликты разрушают и обесценивают образ педагога в сознании ребенка, - объяснила Наталья Высоцкая.

По словам эксперта, если родители обсуждают педагогов, других родителей в присутствии своих детей, то они таким образом втягивают их в конфликт. Как правило, дети начинают транслировать то, что обсуждается внутри семьи.

- У детей может снизиться успеваемость. Они могут протестовать и вообще отказаться идти в эту школу или в любую другую. У них может пропасть желание учиться, а вернуть любовь к школе и учению очень сложно, - считает Наталья.

По словам нашего эксперта, для того чтобы изменить отношения в детском коллективе, надо выстроить систему работы школьного психолога, классного руководителя и социального педагога. Разумеется, со всем детским коллективом и обязательно с родителями.

- Еще необходимо поработать отдельно с ребенком и его мамой, которые оказались в эпицентре конфликта, - уточняет психолог.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

КП-Новосибирск также поговорила с экспертом в сфере образования. Он рассказал, как следовало бы решить конфликт и могут ли родители убрать из класса неугодную девочку:

- В школе должна существовать комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений или школьная служба медиации (примирения). Конфликт на начальной стадии, возможно, мог быть решен и классным руководителем, но решен не был. С точки зрения закона, никто не может заставить перевести ребенка из одного класса в другой. Администрация может только рекомендовать. И если родитель посчитает это нужным, то переведет. Эскалацией конфликта (забастовка и размещение в СМИ) группа инициативных родителей нанесла существенный урон учебной мотивации школьников, прежде всего своих детей.

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