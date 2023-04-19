«Душит, пинает и предлагает снюс»: в Новосибирске третьеклассницу обвинили в травле одноклассников

Девочка нападает на своих одноклассниц. Фото: предоставлено родителями детей

Родители третьеклассников одной из школ в Железнодорожном районе Новосибирска объявили бойкот маленькой девочке и директору школы. Взрослые перестали водить детей на уроки. Виной всему их драчливая одноклассница. Мамы уверяют: она душит других и даже предлагает снюс школьникам, а директор закрывает на проблему глаза. Подробности выясняла корреспондент КП-Новосибирск.

Сразу оговоримся, история пока представлена только со стороны родителей обиженных детей. Они винят во всем маму девятилетней Сони* - Наталью*. Конфликт длится почти полтора года. Ситуация обострилась, когда дочка женщины сломала позвоночник на детской пришкольной площадке.

- Наталья может ворваться в класс посреди урока и начать выяснять отношения с педагогом. Пишет постоянные жалобы на нее. Что у них произошло, никому непонятно, но страдают все, - рассказала КП-Новосибирск одна из мам в классе. - А чем дальше дело заходит, тем хуже.

По словам мамы одного из детей, Соня после этой истории начала доставать детей.

- Как-то раз она подошла к девочке на уроке английского и начала душить ее. Та только успела крикнуть: «Девочки, помогите!». Ситуацию разрулили, но Соня на этом не остановилась. Она подошла к другой однокласснице на уроке физкультуры, взяла ее за грудки и толкнула в другой конец спортзала. Все из-за того, что хотела стоять на ее месте, - говорит женщина.

По словам родителей, девочка не только дерется, но и портит моральный облик класса.

- Она может подойти и предложить нашим детям снюс (жевательный табак. - Ред.). Говорит: «Хочешь конфетку?». Еще одна из мам увидела в телефоне своей дочери непонятную группу, открыла, а там видео эротического содержания. А знаете, кто администратор в группе? Соня! - возмущаются родители школьников.

Родители жаловались на поведение Сони и ее мамы директору, но никаких мер принято не было. Тогда они объявили забастовку и перестали водить детей на занятия. Пока дети не ходят в школу только два дня, но взрослые решили, что лучше уж двойки, чем испорченная психика.

- Администрация в лице директора и заместителя по воспитательной работе показала свою полную беспомощность в решении данной проблемы, полностью потакая родительнице, - написали возмущенные взрослые в обращении в департамент образования Новосибирской области.

Также родители отправили обращение к региональному уполномоченному по правам ребенка Надежде Болтенко. Они хотят, чтобы Соню перевели в другой класс или же в другую школу.

КП-Новосибирск попыталась дозвониться до Натальи, но она не взяла трубку. Мы готовы ее выслушать и опубликовать ее видение ситуации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber