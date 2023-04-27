«Родители признались, что им стыдно»: что сейчас происходит в элитной гимназии, где дети объявили бойкот третьекласснице

Дети не ходят в школу вторую неделю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Напомним предысторию: зимой прошлого года второклашек новосибирской гимназии отпустили с уроков пораньше. Дети увидели неубранную кучу снега около школы и стали резвиться на этой горке. Во время игры тогда еще восьмилетней Соне* сильно прилетело по спине. У девочки оказался компрессионный перелом двух позвонков - это как минимум полгода в корсете.

- Учитель изначально очень поддержала нас по телефону. Сказала, что в школе есть специальные парты: «Не, переживайте, я помогу, все сделаю». Потом она неожиданно написала мне: «Вы должны подписать документ, что всю ответственность берете на себя». Я же понимаю, что это незаконно, -рассказала «КП» мама Сони Наталья*.

Предложение так возмутило ее, что она ополчилась против классного руководителя, добилась возбуждения уголовного дела по статье «Халатность». Но на защиту педагога встали родители других детей. Они против Натальи, говорят, та достала своими придирками, проверками, кляузами. А тут еще ее дочь Соня в третьем классе начала давать отпор одноклассникам и якобы ведет себя вызывающе: «может придушить, приносит в школу снюс». В итоге взрослые сказали детям не ходить в школу. И Соня с 17 апреля приходит на занятия одна. Одна из всего класса. Сначала плакала, сейчас уже привыкла, но все равно спрашивает, когда же выйдут все остальные. Ведь в классе у нее были и подружки.

Как выяснила «Комсомолка», школьники эти две недели не бездельничают в изоляции. Оказалось, та самая опальная учительница дает задания.

- У нас есть договоренность с ней, что она высылает домашку. Дети все выполняют, отсылают ей. Но в класс выходить мы не будем, пока там Соня, - рассказала одна из родительниц. - Забастовка - это крайняя мера, но другого выхода, чтобы нас услышали, не видим!

В школе уже побывали областной уполномоченный по правам детей, районный прокурор, чиновники. И никто не может добиться, чтобы дети вернулись на уроки. Решает вопрос уже мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Подключился и губернатор Андрей Травников - говорит, взял ситуацию на контроль.

- Необычное событие. Я в жизни не сталкивался с таким. Родители могут спорить, не соглашаться с чем-то - они взрослые люди, у них свои позиции. Главное в этом вопросе, чтобы дети не пострадали. Это третий класс. Это третий класс! У детей еще не сформировалась психика, - немного шокированно комментирует Локоть, тоже пока не зная, как же примирить взрослых, которые ведут себя по-детски.

Мэр прав. Для детской психики такие акции протеста - стресс и отпечаток на будущее. А взрослые - эгоисты и манипулянты. Кстати, большой вопрос, почему мама Сони тоже не проявляет гибкость. Может, и стоило перевести девочку в другую школу, пусть и не такую элитную? Ведь здоровая психика ребенка важнее имиджа. Но Наталья стоит на своем: девочка никуда не уйдет… С профессиональной точки зрения события в гимназии комментирует психолог Людмила Баскакова:

- Относительно детей в психологии есть такое понятие, как обслуживание взрослых. И сейчас дети, получается, в этой ситуации обслуживают эмоции взрослых. Дети - такие заложники и обслуживающий персонал конфликта мам, страдают в итоге они.

Причем ситуация отвратительная для всего класса: и для бойкотирующих детей, и для девочки, которая ходит на занятия одна. Ее мама говорит, что некоторые родители уже это поняли и пожалели.

- Им стыдно за то, что произошло, - считает мама девочки. - По моей информации, один ребенок ушел на домашнее обучение, родители троих детей собрались переводить их в другие школы, некоторые оформили детям больничный.

Но вот у большинства позиция прежняя: бойкот и забастовка. Хотят, чтобы мама, которую считают скандалисткой, оставила классного руководителя в покое, а ее дочь ушла из класса. Что со всем этим делать, пока не решили ни чиновники, ни прокуратура. А в минобре пообещали ответить на этот вопрос журналистам только письменно, но попросили время. С родителями уже вторую неделю ведут переговоры…

* Имена изменены.

КСТАТИ

Мама жаловалась не просто так

После жалобы Сониной мамы в школу пришли проверяющие - департамент образования. Перетрясли, похоже, весь коллектив. Но вышли не с пустыми руками - с пачкой объяснительных. Выводы: несчастный случай с девочкой школа не расследовала должным образом - нарушение. «Психолого-педагогическое сопровождение» детей плохое. Работа с жалобами родителей велась не по закону, родителям если отвечали, то нарушая сроки ответов.

- К руководителю учреждения применены дисциплинарные взыскания, директор гимназии покинула пост, - сообщили «КП» об итогах проверки в городском департаменте образования.

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