Один ушел на домашнее обучение, еще трое собираются в другую школу: что известно на данный момент о забастовке детей в новосибирской гимназии

Дети не учатся 10 день. Фото: Иван ВИСЛОВ

Страсти, разгоревшиеся вокруг новосибирской гимназии, не утихают до сих пор. Дети вторую неделю не выходят в школу, родители-забастовщики встречаются с прокуратурой, а педсостав учебного заведения экстренно меняется. О том, что известно о конфликте на данный момент – в материале КП-Новосибирск.

Вспомним, началось все в марте прошлого года. Тогда ученица второго класса Соня* сломала спину, когда играла с ребятами на куче снега во дворе школы. Мама девочки Наталья* решила во что бы то ни стало добиться справедливости, и обошла всех: от директора до прокуратуры, требовала поменять классного руководителя. В итоге против родительницы выступили остальные мамы, они защищают учительницу. Конфликт взрослых плавно перешел к детям. И уже этой весной девочку Соню родители других третьеклассников обвинили в буйном поведении. Это и стало предлогом для забастовки. Взрослые не водят своих детей в школу уже вторую неделю. Их требование: убрать из класса ребенка и ее "надоедливую маму".

УЧАТСЯ ДОМА

Что же известно о конфликте на данный момент. Собирается ли кто-то двигаться в сторону компромисса? Пока в этом замечена только Наталья. По крайней мере в своих соцсетях она призвала других родителей вернуть детей в школу и сесть всем за стол переговоров. Директор гимназии ушла с поста, в конфликте до сих пор разбирается прокуратура, департамент образования и детский омбудсмен. В мэрии уже рассказали, какие нарушения были обнаружены в школе. Они касались, в том числе, и оказания психологической помощи детям.

Накануне в гимназию приезжали полиция и представители прокуратуры Железнодорожного района. Они встречались с забастовщиками. Однако, пока правоохранители воздерживаются от официальных комментариев.

Как стало известно КП-Новосибирск, школьники не бездельничают в изоляции.

- У нас есть договоренность с учителем, что она высылает нам домашние задания. Дети все выполняют, - рассказывала КП-Новосибирск одна из родительниц. – Забастовка – это крайняя мера, на которую мы пошли. Мы уверены, что наш классный руководитель абсолютно и однозначно справляется со своими обязанностями.

Как рассказала Наталья, мама девочки, против которой ополчились взрослые, забастовщики все-таки думают, как выйти из ситуации, не потеряв лица.

- По моей информации, один ребенок ушел на домашнее обучение, родители троих детей вроде как собрались переводиться в другие школы, - рассказала КП-Новосибирск женщина.

«СОЦИАЛЬНО НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ»

Ранее, мы писали, что родителей могут привлечь к административной ответственности за то, что они не водят детей в школу. Тем самым нарушают их права. Но поставят ли их на учет?

- Детей на учет никто не поставит. Они ничего опасного не делают, а вот семьи вполне может быть. Их могут поставить на учет. У нас в семейном законе прописано, что родитель обязан обеспечить ребенку получение общего образования. Семьи могут поставить на учет, как социально неблагополучные, - рассказала КП-Новосибирск Наталья Высоцкая, юрист.

- А то, что они получают задания и занимаются дома, спасает ситуацию?

- Нет. На учет они будут поставлены все равно. В соответствии с законодательством у них форма обучения – очная. Любая другая должна быть оформлена документально.

Вот таким репутационным пятном может завершиться забастовка для всех категорично настроенных родителей.

*Имена изменены

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