Нарушения есть: в мэрии Новосибирска рассказали о результатах проверки школы, где родители устроили забастовку против третьеклассницы

Дети не выходят на уроки вторую неделю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мэрии Новосибирска раскрыли результаты проверки гимназии, где родители устроили бойкот девятилетней девочке. Сотрудники департамента образования ходят в школу уже второй год, нарушения есть, в том числе они касаются психологической поддержки учащихся.

Напомним, новосибирская гимназия прославилась на всю страну забастовкой родителей: они вторую неделю не водят своих отпрысков в школу. Так взрослые решили изжить из класса неугодного ребенка, а вместе с ним и его маму.

Все началось с перелома позвоночника на снежной горе во дворе гимназии. Мама травмированной девочки активно искала виновных: писала заявления, ходила по чиновникам. В итоге класс и школу замучили проверками, что не понравилось остальным взрослым. Им не нравится и поведение пострадавшей девочки: родители требуют перевести ее из класса из-за того, что та якобы дерется. А пока их требования не выполнят, не водят своих детей на уроки.

Школьные страсти кипят, но добиться пока удалось только увольнения директора. О том, какие ошибки были выявлены в его работе департаментом образования, - в материале КП-Новосибирск.

«НЕ ВЫПОЛНЯЛИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ»

О конфликте в гимназии в департаменте образования знают с прошлого года. Как изначально преподносилось бастующими родителями, кляузы писала именно Наталья*, мама девочки, сломавшей спину. В департаменте же говорят, что жаловались на школу и другие мамы.

- О конфликте в гимназии стало известно 26 августа 2022 года в связи с обращением родителя ученицы третьего класса по вопросу несчастного случая, произошедшего на территории школы. Также женщина жаловалась на организацию индивидуального обучения, буллинг в социальных сетях, - рассказали КП-Новосибирск в департаменте образования Новосибирска. - Заявитель, а также иные родители (законные представители) учеников третьего класса неоднократно обращались в департамент образования мэрии города Новосибирска, в том числе в ходе личного приема начальника департамента.

Как отметили в департаменте, в гимназию регулярно выезжали специалисты, проводили проверки. Также на уроках детей присутствовали психологи. Во второй четверти этого учебного года в департамент снова поступали обращения от родителей школьников. В связи с этим проводились заседания комиссий, чтобы конфликт урегулировать.

Получается, проверками школу и класс замучили не только по вине Натальи. Противники точно так же подливали масла в огонь школьного правосудия. При проверке в гимназии обнаружили ряд нарушений.

- Нарушения были выявлены в организации работы по расследованию несчастных случаев с обучающимися, выполнению программы воспитания, психолого-педагогическому сопровождению, рассмотрению обращений граждан и организации личного приема руководителя. Администрации гимназии были даны рекомендации, как все решить. К руководителю учреждения применены дисциплинарные взыскания, - уточнили в департаменте.

НУЖНО СПЛОТИТЬСЯ

О том, что родители устроят забастовку, в мэрии знали заранее. Родительский комитет класса предупредил - выслал письмо. В департаменте стараются комментировать эту ситуацию сухо, без эмоций, но все же уточняют: бастующие нарушают права своих же детей.

- 17 апреля на занятиях присутствовал один ребенок. Остальные дети на занятиях отсутствовали. Отсутствие детей на занятиях без уважительной причины по инициативе родителей (законных представителей) нарушает права детей на получение образования, - отметили в ведомстве.

А привлекут ли родителей к ответственности? Этот вопрос пока остается открытым. Если да, им грозит штраф 500 рублей.

Мама девочки, против которой все ополчились, активно описывает происходящее в гимназии на своих страницах в соцсетях. Она опубликовала пост, в котором рассказала о родительском собрании, на котором присутствовали и. о. директора школы и представители департамента образования.

- Родителям посоветовали написать заявления на домашнее обучение детей или вывести их на учебу в школу, - пишет женщина на своей страничке. - Собранием никто ничего не добился.

Дети же все еще сидят дома.

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