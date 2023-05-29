Девочка, которой устроили бойкот в гимназии, осталась одна в 3 «А»: других детей массово перевели в новый класс

Ребенок остался в классе один. Фото: Иван ВИСЛОВ

Новый поворот получила история с третьеклассницей Соней* из новосибирской гимназии, которой объявили бойкот. Напомним, дети не ходили на уроки почти месяц: их родители заявляли, что девочка плохо себя вела, но потом выяснилось, что бойкотировали не столько ребенка, сколько маму. История началась еще в 2022 году, когда девочка играла вместе с другими детьми на горе снега в школьном дворе и получила перелом позвоночника. Мама Сони устроила разбор полетов в школе, стала выяснять, кто виноват в ЧП, но другие родители встали горой за учительницу. Конфликт настолько обострился, что дети (24 ребенка) не вышли на учебу. На уроки ходила одна Соня. Родители требовали или убрать Соню из класса, или перевести детей в другой класс. И школа пошла на уступки. На следующий год создала новый 4 «Д» класс. Туда перевели 24 человека. Соню же оставили в классе «А». То есть формально и официально она сейчас единственная ученица в классе.

- Девочка осталась одна в классе. В ее класс к 1 сентября планируют набрать других детей, - сообщил источник КП-Новосибирск. - В 4 «Д» она не сможет пойти: там уже 24 человека, места для Сони там нет.

Но действительно ли существует такой регламент, который ограничивает количество детей в классе? С этим вопросом мы обратились к городскому депутату Ирине Путинцевой, которая возглавляет образовательный центр «Горностай» и разбирается в тонкостях закона «Об образовании».

- Существует рекомендация Министерства образования РФ, что в классе должно быть до 25 человек. Но подчеркну: это именно рекомендация, поэтому сейчас в школах есть классы, где больше 30 учеников. Никаким законом это четко не ограничено, никаких решений прокуратуры, чтобы кто-то какую-либо школу наказал за нарушение этой рекомендации, тоже нет. Так что вопрос сводится к тому, чтобы родители и школьная администрация прежде всего задумались о судьбе маленького ребенка и смогли договориться, - рассказала КП-Новосибирск Ирина Путинцева.

- Ради одной девочки могут набрать новый класс?

- Эта ситуация вообще нонсенс - в моей практике такого никогда не было. И я с трудом представляю, как гимназия будет это делать.

Корреспонденты КП-Новосибирск направили запрос в департамент образования мэрии Новосибирска, чтобы узнать, откуда возьмут новых учеников в класс Сони. Будут ли формировать заново классы в существующих параллелях? Если да, то не грозит ли это бунтом родителей других детей или с ними уже договорились? И как быть с нагрузкой для учителей: кому-то доплатят за уроки в новом классе или в школу придет еще один учитель (напомним, прежний классный руководитель будет учить детей, которые перешли в 4 «Д»)? Пока в этой истории больше вопросов, чем ответов…

А что же сама Соня? Она не понимает, в какой класс придет 1 сентября.

- Дети учились до 24 мая все вместе. После никаких чаепитий не было, никто не собирался, по крайней мере нам об этом не известно. Сейчас дочка очень переживает, потому что непонятно, как она будет учиться дальше и с кем, как будут обстоять дела, - поделилась с КП-Новосибирск Наталья*, мама девочки. - Была сегодня на приеме у директора школы. Мне только сказали, что наш класс «А» не расформирован, а то, что из него вышли все дети, кроме Сони, никак не комментировали.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

* Имена девочки и ее мамы изменены.

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