«Классная ошиблась чатом и проговорилась»: в деле о бунте 3 «А» появилась неожиданная улика — детей подбивали не ходить на уроки

Скандал в новосибирской гимназии набирает новые обороты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА / предоставлено героем материала.

Эта новосибирская гимназия и раньше была известной. Ее знали в городе и характеризовали не иначе, как «элитная». Теперь слава о заведении разнеслась уже не по всему городу, а по стране. Но нет, не в связи с выходом на особый уровень элитарности.

Школа прославилась детской забастовкой. 3 «А» перестал ходить на занятия. Вереница скандалов, которая привела к школьному бунту, тянется еще с той зимы, когда малышня ходила во второй класс. Тогда дети толкались на высокой куче снега, и девочка получила компрессионный перелом. Пострадал ребенок на территории школы, и у матери возник затяжной конфликт с классным руководителем. А затем — и с другими родителями.

Наталья (имя мамы девочки изменено) настаивает на том, что школа должна ответить за травму ребенка. Да и в принципе спрашивает с классной за соблюдение расписания и всех школьных регламентов.

Другие родители считают, что Наталья просто травит учителя. Предлагают ей перевести девочку в другое заведение, если, мол, здесь не нравится. А пока сказали детям не ходить на уроки. И девочка, что прошла лечение после травмы, стала этаким изгоем. Она-то продолжает посещать занятия.

С этой историей разбираются и чиновники, и полиция, и Следственный комитет. Какие права детей нарушены? В какой мере? И кто стоит за организацией забастовки? Нужны ответы на эти вопросы.

Возможно, теперь появилась новая «улика», которая поможет распутать «Дело о бунте 3 «А»».

— Я считаю, всю эту забастовку, а точнее, саботаж и травлю моего ребенка организовала классный руководитель. Организовала и поддерживает. Я получила доказательства этому. Видимо, случайно классная ошиблась чатом и проговорилась, я увидела от нее сообщение, где она предлагает продолжать забастовку, — рассказала КП-Новосибирск Наталья и показала скрин, который успела сделать.

«Продолжайте забастовку и него не бойтесь. Я обо всем договорилась с нужными людьми», — говорится в сообщении, которое отправлено в чат «Объявления 3 «А» класса». Под словом «него», видимо, подразумевается «ничего».

Классная руководительница проговорилась в общем чате. Фото: предоставлено героем материала.

Наталья считает, что автор сообщения — именно классный руководитель, ведь пришло послание с ее аккаунта.

— Увидев это, вы не обратились к учителю за разъяснениями? — Спросили мы у Натальи.

— Я у нее с 1 сентября заблокирована. Потому что после праздника Дня знаний, она опять оставила детей без присмотра, на полчаса раньше отпустила. Я ей позвонила, она вызов скинула. Я ей написала: «Почему оставили детей без присмотра?», и она меня заблокировала.

Наша собеседница говорит, что передала «улику» полиции и Следственному комитету, а также написала официальное письмо исполняющему обязанности директора.

КП-Новосибирск продолжает разбираться в деталях этой истории. Мы готовы выслушать и других участников конфликта. Связаться с редакцией можно в любое время по телефону: 8-923-145-11-03.

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