«Намекал на убийство, но никто не понял»: преподаватель-психолог зарезал студента, не поделив с ним любимую. На суде он сравнил себя с Пеннивайзом

Миллер жестоко расправился с Денисом Губаревым у ворот вуза на глазах у бывшей девушки. Фото: соцсети, АСТ-54, Мария НОВИКОВА.

Двор новосибирского «политеха». Студенты, ежась в куртках и пуховиках, резво топают на пары, под ногами скрипит снег. У ворот встречаются трое – молодая пара и преподаватель по психологии. Ну, начинающий преподаватель. Сам учится на магистратуре, но занимается с самыми «зелеными» студентами.

Встретились. Короткий разговор. Психолог заключает своего собеседника в объятья. В зимней сутолоке никто не видит, что в руке - нож. В зимней одежде, да обхватив жертву, бить неловко, но преступник вкладывает в удар всю силу. Потом еще. И еще. И еще.

Через минуту завоют маячки скорой помощи и полиции, а вокруг упавшего на снег студента столпятся сверстники.

Миллер несколько раз ударил Дениса Губарева ножом. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ И ЛАЙКИ

22-летнего Денис Миллера – так зовут убийцу - держат охранники. Тот не пытался сбежать и, кажется, не схвати его сотрудники ЧОПа, он и сам дожидался бы наряда. Лежащего на снегу парня гладит по голове девушка. Слезы капают прямо на него. А снег тает от растущей лужи крови. Миллер убил не просто знакомого, а одногруппника — Дениса Губарева. Миллер, хоть и на четыре года младше, но учился вместе со своим тезкой. Так что же между ними случилось?

Причины узнал сразу весь город, получив чистосердечное признание раньше, чем виновного посадили в камеру. Текст о мотивах убийства магистрант написал у себя на странице во Вконтакте. Оказалось, два Дениса уже год делили девушку с соседнего факультета — 18-летнюю Соню.

«Если этот пост оказался у меня на стене — значит, я-таки зарезал своего одногруппника-*** и на данный момент либо суициднулся, либо дал по *** [сбежал], либо был принят сотрудниками органов. Убил я этого *** не из-за того, что он «бабу увел» — это, в сущности, второстепенное.

Дело в том, что меня невероятно взбесила и не давала покоя его позиция в духе: «Я был таким, как ты, и за это себя ненавижу. У меня есть честь». Он и понятия не имел не только о том, кто я такой, но и о сущности такого явления как «честь». Всем моим студентам (даже тем, кто считает меня *** [дураком]) — вы красавчики, грызите гранит науки и сможете пробурить небеса. А тебе, дура ты рваная, ничего желать, наверное, не буду — как ты сама говорила, весь левый берег хочет тебя ***, так что проблем с поиском нового додика появиться не должно. Любить, правда, вряд ли кто-то будет, но зачем нужна любовь, если есть наркотики?

Вот, в общем-то, и все.

Как говорится, всем спасибо – все свободны».

Написал, конечно, не по-есененски, коряво. Но суть понятна: ревность.

Этот текст Миллер составил заранее. И нажал кнопку, чтобы соцсеть выложила его позже. Рассчитал, что случится это после убийства.

НАМЕКАЛ НА УБИЙСТВО, НО НИКТО НЕ ПОНЯЛ

В своих циничных прогнозах подонок ошибался. Студентка Софья не нашла другого. Даже не искала. Через три недели покончила с собой.

Следователи хотели даже наказать за нее, добавили статью – «Доведение до самоубийства». Лишил любимого, унизил в соцсетях… Но дело рассыпалось. Миллер виновен в смерти девушки, но с точки зрения закона – не доводил.

Убийцу отправили на экспертизу. Оказался вменяемым. Специалисты, правда, выявили демонстративность поведения. То есть привлечь к себе внимание – даже этим признанием в соцсетях – было в духе преступника.

Еще, несмотря, на тщедушный вид, был Миллер знатным мерзавцем. Когда встречался с Соней, изводил ее упреками и ревностью. Поэтому и расстались.

Несмотря на тщедушную внешность, Денис Миллер бывал агрессивным. Фото: личный архив.

- О том, что он грубо обращался с девушкой, знали знакомые. А для остальных производил нормальное впечатление. Поэтому никаких подозрений к нему, как к молодому преподавателю не было, - делится с КП-Новосибирск собеседник, близкий к следствию. – Миллер спокойно готовился к преступлению и, можно сказать, советовался о нем со своими студентами. На парах по психологии предлагал молодым людям представить ситуацию, что девушка бросает парня, что тот готовится отомстить… То есть он описывал свои планы и спрашивал у подростков, как они отнеслись бы к такому убийству. Они, разумеется, не понимали, что человек говорит о себе и своих планах.

Дата расправы, скорее всего, не случайная. Через день после любимого праздника влюбленной молодежи.

Возможно, в День святого Валентина Миллер еще попытался вернуть Софью. Но потерпел фиаско и все решил окончательно.

ОНО НЕ ПРОСИЛО СНИСХОЖДЕНИЯ

На суде убийца флегматично слушал допросы свидетелей. А когда пришло время последнего слова – толкнул речь про американского убийцу-психопата.

- Некий американец по фамилии Гейси ничем не выдавал своих наклонностей. Был женат на дочери, насколько я это помню, весьма видного политика. А среди соседей слыл добрейшей души человеком. И как могло быть иначе, если он совершенно безвозмездно выступал клоуном на детских праздниках. Никто не мог подумать, что Гейси заманивал к себе несовершеннолетних мальчиков, насиловал их, а после убивал, - зачитал Миллер по бумажке, которую подготовил себе во время процесса.

«Герой» Миллера - серийный убийца. В семидесятых американские копы насчитали 33 жертвы Джона Уэйна Гейси, а Стивен Кинг сделал его известным на весь мир. Догадались, о ком идет речь? С него мастер ужасов списал зловещего клоуна Пеннивайза в триллере «Оно».

На суде преступник сохранял спокойствие. Фото: Мария НОВИКОВА

Кровавый новосибирский «клоун» оказался менее эмоциональным. Чудовище даже не просило о мягком наказании. Да суд бы и не смягчился.

- Суд назначил обвиняемому наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказал КП-Новосибирск прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Виталий Хохрин.

Двое мертвы, одного суд отправил долой от мира нормальных людей. От любовного треугольника не осталось ничего. Лишь в соцсетях навсегда осталось письмо – строчки, которые Соня отправляла Денису Миллеру еще в 2020 году:

«Ты – самый важный человек в мире для меня! А еще – самый хороший и красивый. Я всегда буду рядом и всегда буду принимать тебя таким, какой ты есть».

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