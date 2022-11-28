«Писал, что хочет по кусочкам их резать»: преподаватель-психолог убил студента, приревновав к нему бывшую девушку

Дениса Миллера признали виновным только в убийстве студента, но не в самойбийстве Софьи. Фото: соцсети, АСТ-54, Мария НОВИКОВА.

В Новосибирском областном суде вынесли приговор по делу об убийстве студента Дениса Губарева и доведении до суицида его девушки Софьи. На скамье подсудимых — бывший преподаватель-психолог Денис Миллер. Он учился и преподавал в вузе одновременно. А 16 февраля прошлого года зарезал своего однокурсника Дениса Губарева. На глазах многочисленных свидетелей, днем, прямо у здания вуза.

Уже после убийства на странице Миллера в соцсетях появился отложенный пост, в котором он описал мотивы. Парни делили девушку. София пережить трагедию не смогла. Через месяц наложила на себя руки.

- Миллер обвинялся в совершении двух преступлений. Это убийство с особой жестокостью и доведения лица до самоубийства, - пояснил журналисту КП-Новосибирск прокурор отдела государственных обвинителей Прокуратуры НСО Виталий Хохрин.

Но суд пришел к выводу, что в доведении до самоубийства Миллер не виноват. Он же уже сидел в СИЗО, не написывал девушке и ни к чем не подталкивал… А вот соперника убил умышленно и с особой жестокостью. Приговор - шестнадцать лет колонии строгого режима. Сегодня Денис Миллер на вопросы журналистов отмалчивался, видимо, всё, что хотел сказать, он произнес в последнем слове:

- Та переписка с Софьей, что была исследована в ходе процесса свидетельствует о том, что между мной и Софьей складывались отнюдь не те кошмарные отношения, которые она, по одной ей ведомой причине, преподносила другим. Пробуждаю я доверие или нет, но я не хотел подобного исхода событий. Я бы солгал, что не питал и не питаю к Денису неприязни, но я искренне сожалею о том, что между нами произошло, к чему все это привело, - резюмировал подсудимый.

Свое последнее слово Миллер готовил почти месяц. Родные убитого парня надеялись услышать раскаяние, сожаление о содеянном. Но нет.

- Его обидели смертельно. Увели девушку у него. Обида такая привела к такому финалу ужасному. Но он даже понимает или нет, что он и себе-то жизнь искалечил. Стоит ли из-за такого момента из-за девушки кого-то убивать. Девушек этих в его жизни было бы очень много наверное, но скорее всего этого уже не будет, - рассказала журналисту КП-Новосибирск бабушка погибшего Дениса Губарева Ольга Бородина.

И Софья, и Денис в семьях были единственными детьми. Миллера мать воспитывала одна, и как он подчеркнул в своей финальной речи, при всем желании не смогла заменить ему папу:

- Не смотря на то, что моя мама делала все возможное, чтобы дать мне достойное воспитание, хорошее образование и обеспечить меня всем необходимым, она при всем желании не могла заменить мне папу, ведь в конце концов она лишь женщина.

Повлияло ли на становление личности, то, что парень рос в неполной семье, неизвестно. Но в итоге человек, который учился на психолога и даже преподавал студентам, не смог совладать со своими чувствами.

- Обсуждал убийство именно обоих, он в своих соцсетях писал, что хочет по кусочкам их резать. Страдания, боль останутся с нами всю жизнь. Но 16 лет - это очень мало, учитывая то, что почти два года он был в СИЗО, - посетовала после суда в разговоре с журналистами мать убитого Дениса Губарева Екатерина.

Родители студента заявляли моральный ущерб по пятьдесят миллионов каждому. Суд эту сумму уменьшил в разы - в общей сложности до трех миллионов рублей. Кроме того осужденного обязали компенсировать 280 тысяч, потраченные на похороны, и 75 - за процессуальные издержки.

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