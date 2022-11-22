Мать согласилась взять больше полумиллиона от депутата, который сбил ее 6-летнего сына

Экс-депутату могут смягчить будущий приговор из-за выплаты компенсации. Фото: соцсети/ https://ideputat.er.ru.

Депутат Татарского района Сергей Мамонтов сбил шестилетнего мальчика во дворе дома и уехал. Кадры, как он оставляет мальчика лежать на асфальте, возмутили всю страну. Виновника аварии лишили водительских прав, членства в партии, забрали мандат. А мальчика тогда будто спас ангел-хранитель: он выжил, но получил ушибы, сотрясение и перелом седалищной кости. Мамонтова это тоже отчасти спасло от тяжкой уголовной статьи, его будет судить только за оставление ребенка в опасности.

Однако экс-депутат договорился с мамой пострадавшего Богдана (имя публикуем с разрешения женщины) о возмещении ущерба еще до суда.

— Полторы недели назад был разговор про 500 тысяч. Но потом мы договорились о другой сумме, больше, но точную сумму не буду говорить. Деньги также пойдут на оплату реабилитации сына в санатории, — рассказала КП-Новосибирск мама мальчика Светлана.

КП-Новосибирск узнала, поможет ли компенсация смягчить приговор Мамонтову, или дело и вовсе не дойдет до суда.

— Обвинением занимается прокуратура, госработники, я тут ни при чем. Мне важно, чтобы он возместил моральный ущерб ребенку за страдания и на лечение. Он изъявил желание сделать так. Ждать компенсации до суда мне смысла нет, деньги нужны уже сейчас, ехать в санаторий надо скоро на реабилитацию, — добавила Светлана.

Максимальное наказание по статье, по которой будут судить депутата, — до года лишения свободы. Юрист Константин Зиновьев пояснил КП-Новосибирск, что мирно договориться по такой статье в любом случае не получится. Но то, что виновник сам до суда выплатил компенсацию, учтут в приговоре. Вряд ли после этого чиновника ограничат в свободе.

— Если компенсация будет выплачена до того, как будет вынесен приговор, то суд может ее учесть. Тогда это отразится на реальном наказании. Есть вариант с условным наказанием. Однако любые компенсации не отменяют привлечения к уголовной ответственности, — считает эксперт.

Есть дела частного и публичного обвинения. В первом варианте примирение сторон означает прекращение уголовного дела — например, в случаях побоев. В делах публичного обвинения присутствуют интересы государства, и примирением такие разбирательства закончиться не могут.

— Здесь нарушаются общегосударственные интересы, в нашем случае произошли нарушения ПДД. Само поведение человека таково, что оно приводит к печальным последствиям. По таким категориям дел, помимо того, что преступнику, например, дают срок, одновременно рассматривается гражданский иск. В него входят моральный вред, лечение и реабилитация. Получается, половину дела обвиняемый разрешил сам — закрыл гражданский иск, — объяснил Константин Зиновьев.

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