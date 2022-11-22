Мама сбитого экс-депутатом мальчика в Татарске согласилась на 500 тысяч рублей компенсации

Мама сбитого депутатом мальчика согласилась на компенсацию в полмиллиона рублей. Фото: соцсети/ https://ideputat.er.ru.

Бывший депутат Татарского райцентра Сергей Мамонтов оплатит реабилитацию ребенка, которого он сбил во дворе, а потом сбежал. Напомним, шестилетний Богдан получил серьезную травму головы и закрытый перелом.

Мама пострадавшего Светлана сообщила КП-Новосибирск, что Мамонтов выплатит компенсацию за моральный ущерб и возместит расходы на санаторий для ее сына. Общая сумма составит полмиллиона рублей.

– Богдану лучше, только рука не перестает болеть, хотя на рентгене все хорошо. С сегодняшнего дня будем ходить на физиотерапию. По назначению врача, ему обязательно нужно посетить санаторий через месяц-полтора после аварии, – рассказала КП-Новосибирск Светлана.

По словам мамы пострадавшего, экс-депутат сам изъявил желание компенсировать расходы до суда, так как ребенку срочно требуется реабилитация.

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