«Поохал, обошел машину и уехал»: в Новосибирской области депутат сбил 6-летнего мальчика

Богдан получил серьезные травмы. Фото: стоп-кадр/ личный архив.

Стали известны подробности аварии в райцентре Татарск (Новосибирская область), в которой пострадал шестилетний мальчик. Напомним, 30 октября ребенка сбил районный депутат Сергей Мамонтов. О подробностях случившегося КП-Новосибирск рассказала мама пострадавшего Богдана (имя публикуем с разрешения родителей).

«УДАРИЛСЯ О БЕЛУЮ МАШИНУ»

- Все произошло во дворе нашего дома, у нашего подъезда. За пять минут до аварии мы с сыном приехали домой, поднялись в нашу квартиру на второй этаж. Открыли дверь и в этот момент у нас убежала кошка. Богдан ее очень любит, сказал, что пойдет и занесет ее домой. Его не было буквально три минуты, — рассказала КП-Новосибирск Светлана.

Когда Богдан вернулся, он, по словам мамы, был в крови. Рядом с ним стояли соседи, они помогли мальчику дойти до квартиры.

- Смотрю, ребенок весь в крови. Я сначала подумала, что Богдан, может быть, упал - на улице местами скользко. А сын говорит, что ударился о белую машину. Соседи говорят — на ребенка иномарка нашего местного депутата наехала. Я уложила Богдана на диван, вызвала скорую, — продолжает Светлана.

Врачи скорой увезли маму с ребенком в больницу:

- У Богдана диагностировали рваную рану на голове, наложили швы. Но сейчас у сына очень болит живот, диагноз пока не понятен. Из общей палаты Богдана перевели в реанимацию, - добавляет его мама.

ДЕПУТАТ ПРЯТАЛСЯ В ГАРАЖЕ?

После больницы мама мальчика посмотрела видео с камер наблюдения, которые установлены на доме. На кадрах видно, как иномарка заворачивает во двор и буквально подминает под себя ребенка. Мальчик оказывается под машиной. После чего водитель выходит из нее, что-то говорит ребенку, размахивает руками.

- Поохал, обошел машину и уехал, — говорит мама мальчика. — Наш сосед был свидетелем этого, но не успел помочь. Он кричал этому депутату, чтобы он вызвал скорую. Но тот уехал, - говорит Светлана. Потом мне сказали другие соседи, что он пережидал в гараже, пока его не узнали по камерам видеонаблюдения. Гараж его находится рядом с нашим домом.

Сейчас в этой истории разбирается полиция:

- Проведенное освидетельствование установило, что в момент аварии водитель трезв. В отношении него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области, добавив, что депутат был трезв — он прошел медосвидетельствование.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». За это депутату грозит год лишения свободы. Также будет возбуждено уголовное дело по травмам мальчика, но только когда будет понятен их характер: за ребенком сейчас наблюдают врачи.

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