Видео наезда депутата на 6-летнего мальчика под Новосибирском появилось в соцсетях

В Татарске депутат сбил ребенка и уехал с места ДТП. Фото: стоп-кадр.

По новосибирским соцсетям разлетелось видео с камер наблюдения, как депутат Татарского райсовета Сергей Мамонтов проезжает на иномарке по 6-летнему мальчику, а потом сбегает с места ДТП. Напомним, авария произошла 30 октября.

Как уточнили в правоохранительных органах, состояние ребенка стабильное, он находится в больнице. Водитель не причинил тяжкого вреда здоровью мальчика. В отношении депутата возбуждено два административных дела, под вопросом уголовное – за оставление в опасности.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в прокуратуре начали проверку по данному факту.

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