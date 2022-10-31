Прокуратура проводит проверку после аварии с 6-летним мальчиком, которого сбил депутат под Новосибирском

В Новосибирской области два административных дела возбудили на депутата Татарского района из-за аварии с шестилетним ребенком. Фото: АСТ-54.

Прокуратура начала проверку после того, как виновник аварии уехал, сбив ребенка в Татарске. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Напомним, водитель иномарки сбил шестилетнего мальчика во дворе дома в Татарске, подошел к нему, осмотрел, а затем сел в машину и уехал. Сейчас состояние ребенка стабильное, под вопросом черепно-мозговая травма.

– Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Мальчик госпитализирован в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, – рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

Как сообщил источник КП-Новосибирск, виновником аварии оказался 67-летний директор Татарского ДРСУ и депутат Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов.

Белую иномарку, сбившую ребенка, объявили в розыск. После этого депутат сам явился в отдел полиции. Результаты тестирования показали, что он был трезв.

Изначально в отношении Мамонтова был составлен протокол по административной статье о невыполнении обязанностей в связи с ДТП. Затем возбудили еще одно административное дело о нарушении ПДД, повлекшем причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

– По указанию прокурора 31.10.2022 в МО МВД России «Татарский» зарегистрировано сообщение о преступлении, предусмотренном статьей 125 УК РФ (оставление в опасности), – сообщили в прокуратуре.

Окончательное решение по уголовному делу еще не принято. Максимальное наказание по статье – до года лишения свободы.

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