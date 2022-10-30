В Новосибирской области мужчина на иномарке переехал маленького ребенка

Мужчина на иномарке переехал маленького ребенка. Фото: АСТ-54

Мужчина на иномарке переехал маленького ребенка. Жуткое ДТП произошло в Новосибирской области, сообщили в группе «АСТ-54».

На кадрах с записи камеры видеонаблюдения можно заметить, как малыш идет по проезжей части. В какой-то момент его сбивает белый автомобиль. Спустя пару секунд из машины выходит мужчина. Он подходит к лежащему на земле ребенку, смотрит на него и разводит руками. Поднимать мальчика и везти его в больницу водитель не спешит.

Потом сибиряк осматривает капот своей иномарки, садится за руль и уезжает.

− Очевидцы сообщают, что мальчик жив и находится в больнице, − отметили в паблике.

В ГИБДД пока никак не прокомментировали произошедшее.

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