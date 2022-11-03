Депутата, сбившего 6-летнего мальчика под Новосибирском, исключили из партии

Депутата Татарского района Сергея Мамонтова исключили из партии. Фото: стоп-кадр / АСТ-54

Депутата Татарского района Сергея Мамонтова, который сбил 6-летнего мальчика под Новосибирском и покинул место ДТП, исключили из партии. Решение было принято 31 октября, сообщили в Новосибирском региональном отделении «Единой России».

Напомним, все произошло 30 числа в городе Татарске. Сергей Мамонтов наехал на ребенка – но вместо того, чтобы помощь малышу, он поохал над ним, сел в машину и скрылся. В отношении депутата возбудили два административных дела. За оставление места ДТП его арестовали на 11 суток. Также в отношении него возбудили уголовное дело.

− Сергей Мамонтов был исключен из партии 31 октября. Решение было принято сразу, другого – после такого поступка – и быть не могло, − заявила руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец.

Юлия добавила − до 7 ноября сибиряка исключат из депутатского объединения ЕР в райсовете Татарского района. Она выразила уверенность в том, что Мамонтову назначат справедливое наказание.

Члены партии знают, что сбитого мальчика доставили из Татарска в Новосибирск. Ситуацию единороссы держат под контролем.

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