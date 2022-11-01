6-летнего мальчика, сбитого депутатом в Татарске, доставили в Новосибирск на вертолете

Вертолет со сбитым 6-летним мальчиком прилетел из Татарска в Новосибирск. Фото: СУ СКР по НСО

Вертолет со сбитым 6-летним мальчиком прилетел из Татарска в Новосибирск. Напомним, ДТП случилось 30 октября 2022 года. Водитель сбил ребенка и уехал с места ДТП, не оказав пострадавшему помощи. Но спустя некоторое время автомобилист сам пришел в полицию: им оказался депутат Горсовета Сергей Мамонтов. Было возбуждено два административных дела. За оставление места ДТП депутата арестовали на 11 суток. Также в отношении него возбудили уголовное дело.

— Ребенка доставил в город вертолет, позже его на скорой привезли в больницу, — пояснили КП-Новосибирск в облбольнице.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что это дело взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

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