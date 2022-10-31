Бастрыкин взял на контроль дело о депутате, сбившем 6-летнего мальчика в Новосибирской области

Депутат сбил мальчика и уехал с места ДТП. Фото: стоп-кадр/личный архив

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о том, что уже известно по делу о ДТП в Татарске, где депутат сбил 6-летнего мальчика и уехал. Ход расследования центральный аппарат взял на контроль.

— Председатель СК России поручил предоставить доклад об установленных обстоятельствах в ходе расследования уголовного дела об оставлении в опасности малолетнего ребенка в результате ДТП, — сообщили в региональном СК.

Напомним, что 30 октября по соцсетям разлетелось видео, на кадры которого попала страшное ДТП в Татарске. На нем районный депутат Мамонтов сбивает и проезжает по 6-летнему мальчику, а потом скрывается с места аварии.

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