Депутата, сбившего 6-летнего мальчика под Новосибирском, лишат мандата до 20 ноября

Решение примут на местном уровне на ближайшей сессии. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

Депутата Татарского района Сергея Мамонтова, который сбил 6-летнего мальчика и уехал с места ДТП, лишат мандата до 20 ноября. Об этом сообщили в Новосибирском региональном отделении партии «Единая Россия».

Напомним, инцидент произошел 30 октября в городе Татарске. Депутат наехал на ребенка, вышел из машины, постоял над лежащим на земле малышом, сел обратно за руль и уехал. В отношении Сергея Мамонтова возбудили два административных дела. За оставление места ДТП его арестовали на 11 суток. Также в отношении него возбудили уголовное дело.

Позже стало известно о том, что сибиряка исключили из партии. Решение было принято 31 октября.

По словам руководителя регионального исполкома «Единой России» Юлии Швец, в скором времени Мамонтова исключат из депутатского объединения «ЕР» в райсовете Татарского района.

− До 20 ноября с него снимут мандат. Решение будет принято на местном уровне на ближайшей сессии, − уточнила Юлия Швец.

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