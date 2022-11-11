«Собираемся в гости к Никасу Сафронову!»: что стало с мальчиком, которого сбил депутат под Новосибирском

Мальчику, сбитому депутатом, предстоит реабилитация. Фото: соцсети/ https://ideputat.er.ru

Видео страшного ДТП в райцентре Татарск ужаснуло всю страну. 6-летний мальчик во дворе ищет свою сбежавшую кошку, в этот момент из-за угла на скорости вылетает иномарка. Машина буквально подминает ребенка, водитель останавливается, выходит из авто и спустя несколько секунд уезжает…

Кто был за рулем Toyota RAV 4, местные определили сразу – районный депутат Сергей Мамонтов. Спустя два часа он сам явился к полицейским, которые уже отсматривали камеры видеонаблюдения и вычислили хозяина авто. Жена депутата потом извинялась и объясняла матери пострадавшего ребенка, почему Мамонтов даже не вызвал «Скорую».

Депутат уехал с места аварии. Фото: стоп-кадр.

- Сказала, что у него был шок, ему стало плохо, поэтому он уехал с места аварии, - рассказала КП-Новосибирск Светлана, мама пострадавшего мальчика Богдана.

Суд это не разжалобило: сначала депутата арестовали на 11 суток по административному делу за оставление места ДТП. Когда срок ареста закончился, ему избрали меру пресечения уже по уголовной статье 125 УК РФ – «Оставление в опасности». Депутат не находится под стражей, но ему запретили выходить из дома с десяти вечера до шести утра, посещать место работы — Совет депутатов Татарского района, общаться с потерпевшими, свидетелями, а также пользоваться телефонной связью, кроме экстренных случаев и переговоров с правоохранительными органами.

Во время всех этих разбирательств шестилетний Богдан вместе со своей мамой находились в областной больнице, куда их доставили на вертолете из райцентра.

- Не знаю, наверное, ангел моего сына уберег, а также то, что у него была шапка на голове. Обследовали всего, никаких разрывов внутренних органов или гематомы мозга не обнаружили. Хотя у него болел живот и врачи опасались, что там серьезная травма. То есть по сути у сына сотрясение мозга и разбита голова, - рассказала КП-Новосибирск Светлана.

Богдана в больнице навестила уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко. Фото: Минздрав НСО.

Богдана сегодня выписали из больницы, но еще месяц он будет под наблюдением районных медиков.

- Детский сад сыну месяц тоже нельзя посещать, а через три месяца нужно вернуться в Новосибирск на контрольное обследование, - рассказала КП-Новосибирск Светлана, мама мальчика. – Еще нам рекомендовали отправить ребенка на лечение в санаторий – тоже обязательно его пройдем.

А уже после Нового года, когда Богдан окончательно поправится, вместе с мамой он отправится в гости к Никасу Сафронову. Художника шокировала эта история и видео, как малыша переезжает машина, он сам предложил помощь семье: обещал показать Москву, нарисовать портрет мальчика и самого его научить рисовать.

Никас Сафронов пригласил ребенка в гости. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Нам позвонил сын Никаса Сафронова, пригласил от имени отца приехать в Москву. Мы объяснили, что Богдан пока восстанавливается, и приехать мы сможем только после Нового года. Нам сказали, что будут ждать нас в гости, и мы очень благодарны за такое предложение и примем его, - поделилась с КП-Новосибирск Светлана.

А пока впереди – допросы у следователей. Будет решаться вопрос, возбудят ли на Сергея Мамонтова еще одно дело - с учетом травм мальчика.

- Меня спрашивают, как я отношусь к Мамонтову. Никак, я не думаю об этом человеке, мне все равно на его судьбу. Хочу, чтобы он понес наказание, положенное по закону, - сказала КП-Новосибирск Светлана. – Моя главная задача сейчас – чтобы сын быстрее поправился.

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