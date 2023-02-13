«Репетировали диалоги, использовали психологические приемчики»: директор фирмы, проходящей по взрыву пятиэтажки в Новосибирске, оказался судимым мошенником

Взрыв прогремел 9 февраля. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Директор компании, в которой работали омские лжегазовщики, оказался мошенником. Он провернул ту же схему, за которую 2 года назад уже получил условный срок. Напомним, что 9 февраля в Новосибирске произошла трагедия. В доме № 39 на улице Линейной рухнул подъезд из-за взрыва газа. Погибли 14 человек, еще 6 находятся в больнице.

По предварительной версии, в одной из квартир произошла утечка газа. Возможно, все случилось из-за двоих лжегазовщиков, приехавших из Омска в Новосибирск. Они ходили по дому, искали доверчивых пенсионеров и меняли им за деньги газовые трубки и счетчики. При этом никаких лицензий и разрешений на работу с газовым оборудованием у них не было. Название для фирмы выбрали звучное: «Межрегионгаз Сервис». Эфэсбэшникам удалось задержать подозреваемых. Их отправили на 2 месяца в СИЗО. Известно, что Ирина Урбах, как и ее коллега Евгений Кавун, к газу никакого отношения не имеет. Она по образованию повар-кондитер, а он - самозанятый таксист. Да и их контора оказалась развалившимся бараком на огороженной территории.

Здание, где фирма была «прописана» в Омске. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

ПЕРВЫМ БЫЛ УЛЬЯНОВСК

Сейчас дело обрастает новыми подробностями. Оказалось, что Павел Мочула, директор компании «Межрегионгаз Сервис», на которую работала парочка, уже был судим за подобное дело. Приговор был вынесен в октябре 2021 года Засвияжским районным судом города Ульяновска. Срок тогда был получен условный - по статье 159 «Мошенничество, совершенное организованной группой». Два других сооснователя газовой конторки тогда получили реальные сроки. Мочулу пощадили, видимо решив, что его вклад в надувательство граждан был менее «ценным».

И вот прошел год с небольшим, и фамилия Мочула всплыла в подобных обстоятельствах, правда в другом регионе. Видимо, дело оказалось слишком прибыльным, а другим способом «бизнесмен» зарабатывать не научился.

Итак, как же работала Ульяновская газовая контора? Подробно об этом говорится в материалах уже рассмотренного дела.

ЛЖЕЦЫ И МОНТАЖНИКИ

Фирма ООО «Межрегионгаз Сервис» появилась в 2020 году. Хитрую схему придумал некий В. В. Салимов и привлек двух знакомых, среди которых и был Павел Мочула.

- По замыслу Салимова сотрудники ООО «Межрегионгаз Сервис» условно разделялись на категории: работники, занимающиеся распространением не соответствующих действительности сведений, и непосредственно «монтажники». Последние о преступной деятельности членов орггруппы осведомлены не были, и более того, вводились в заблуждение относительно истинности намерений, - говорится в приговоре Ульяновского районного суда.

А чтобы у пострадавших было меньше вопросов, мужчина зарегистрировал свою организацию подальше от Ульяновска. На собраниях с монтажниками он и его приспешники рассказывали о том, как найти несуществующую проблему, убедить в этом покупателя и продать свою услугу. Репетировали диалоги, использовали психологические приемчики.

- Люди, будучи убежденными, что перед ними сотрудники газоснабжающей организации, впускали их в свои дома и квартиры, предоставляя для осмотра газовые плиты и сопутствующее оборудование, - описывается в приговоре схема работы. - Находясь в доме, сотрудники фирмы осматривали газовое оборудование, после чего сообщали о его неисправности и о необходимости замены. Кроме того, они говорили, что надо установить приборы учета потребления газа, заявляли о неизбежном наступлении негативных последствий в виде наложения значительных штрафных санкций и о взрыве бытового газа в случае отказа приобрести и установить оборудование.

Через какое-то время на фирму посыпались жалобы от жителей Ульяновска. Некоторые люди начали задумываться, кому они отдали деньги и за что. К кому-то после замены газовых трубок случайно приходили с проверкой настоящие газовщики и качали головами, не понимая, кто же вместо них ходит по домам и меняет оборудование на менее качественное. У одной из жительниц после такой замены в квартире появился запах газа. Так на след лжегазовщиков удалось выйти и отправить их на скамью подсудимых. Как теперь известно, на свободе, но с судимостью остался и один из трех организаторов - Павел Мочула. Он и продолжил прибыльное дело в другом регионе.

КП-Новосибирск направила в следственное управление запрос, чтобы узнать, задержан ли директор фирмы и где он находится.

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