«Мастер был в шоке от их работ»: на фирму, проходящую по делу о взрыве дома в Новосибирске, была куча жалоб

В Омске теперь ищут людей, пострадавших от этих лжегазовщиков. Фото: Мария НОВИКОВА/ Алена ПЯТЕНОК

Следователи ищут людей из Омска, к которым приходили лжегазовщики, обвиняемые во взрыве дома в Новосибирске. Сейчас 45-летняя Ирина Урбах и 24-летний Евгений Кавун находятся в СИЗО. Известно, что женщина вместе с парнем приехали в столицу Сибири из Омска. Следователи выяснили, что незадолго до трагедии в доме на Линейной, 39 они приходили к жильцам — якобы проверяли газовое оборудование. Пожилым внушали, что надо срочно менять счетчики и газовые трубки. Брали за это втридорога.

Ирина была контролером, Евгений – слесарем. Но это для пенсионеров, на деле — работали неофициально. Но стучавшись в квартиры к людям, они представлялись газовщиками, показывали красные корочки. Уверяли, что действуют под эгидой фирмы ООО «Межрегионгаз Сервис». Звучит солидно. Известно, что фирма эта зарегистрирована в Омске. А ее сотрудники работали и в Омске, и в Новосибирске, и в Тюмени.

По адресу, который указан как фактический, находится двухэтажное здание. Но офиса фирмы как такового нет, зато отзывов на нее в сети полно. Мы не утверждаем, что это мошенники, ведь приговора суда нет. Но те, кто столкнулись с их работой, пишут именно так. Считаем важным, в том числе для следствия, процитировать эти отзывы:

- Локация мошенников ООО «Межрегионгаз сервис». К сожалению, эти черти не обошли стороной и мою бабулю, поменяв рабочий газовый счётчик на новый за 8000 рублей. После был вызван мастер из горгаза для поверки, он был в шоке от качества работ, как собственно и я. Будьте бдительны, - пишет один из пострадавших на 2Гис.

- Приходили к нам в городе Тюмень. Настоящая стоимость оборудования и работы 1300 рублей, в то время как они предлагают свои услуги в два раза дороже. Адрес не настоящий, документы подделка, - делится историй еще один пользователь.

К отзывам приложены фотографии удостоверений. «Петренко Петр Сергеевич, слесарь ВКГО», - написано в документе. Петр Сергеевич, кстати, похож на Евгения Кавуна, задержанного в Новосибирске. Не факт, что в удостоверениях вообще настоящие имена и фамилии.

Как рассказывали знакомые задержанной сотрудницы компании Ирины, она несколько лет работала в этой сфере. Но фирма якобы называлась по-другому. Действительно, два года назад женщина проверяла газовое оборудование от фирмы ООО «Городская газовая служба». В Омске фирма с этим же называнием находилась по такому же адресу, что и «Межрегионгаз сервис». Сейчас она ликвидирована.

В интернете полно отзывов на омских лжегазовиков, которые меняют корочки и название фирм с такой же скоростью, как счетчики на кухнях пенсионеров. Бизнес прибыльный.

- Мошенники приходят днем, когда пожилые люди одни дома, а их родные на работе. Они одеты в спецодежду такого же вида, как и настоящие сотрудники и представляются сотрудниками газовых служб. Названия у фирм разные — ООО «ПромГазМонтаж», «Городская газовая служба», «Служба газа», «Городская газовая безопасность», - сообщают в группе «Помощь юриста в Омске. Альтернатива». - В квартиры абонентов они попадают путем прямого обмана жителей: запугивая стариков, тем, что в Омске большое количество утечек газа, что это ваша обязанность дать доступ к газовом оборудованию. Для усиления воздействия мошенники предъявляют удостоверения, содержание которых абонентами зачастую не проверяется, люди доверяют представителям газовиков и пускают их в квартиры. Мошенники передвигаются небольшими группами по 2-3 человека.

А дальше проверенная и отработанная схема - найди несуществующую проблему и предложи устранить. Под замену могут пойти кран перед газовой плитой, шланг, ведущий к плите. И хорошо, если это сделают качественно… Если не произойдет то, что случилось на Линейной, 39 в Новосибирске...

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