Арестовали двух лжегазовщиков, подозреваемых по делу о взрыве в доме на Линейной, 39 в Новосибирске

Ирина Урбах и Евгений Кавун проведут в СИЗО 2 месяца. Фото: Мария НОВИКОВА

В пятницу, 10 февраля, в Центральном районном суде прошло заседание по делу двух лжегазавщиков, которых задержали по делу о взрыве газа на Линейной, 39 в Новосибирске.

По данныс следствия, 45-летняя Ирина Урбах и 25-летний Евгений Кавун 6 февраля проводили работы в домах №37 и №39 на улице Линейной. Они представляясь сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис», хотя работали там неофициально, и меняли газовые трубки.

По словам Евгения Кавуна, за почти три дня, что прошло с начала их работ, никаких жалоб не поступало. Появившуюся версию, что установленные ими трубки были не газовыми, он тоже отрицает. По его словам, покупали их в специализированных магазинах, и на каждую из них есть сертификат.

— Я 6 февраля установил трубки до обеда. Взрыв произошел 9 февраля утром. За трое суток, какой бы утечка ни была, распространение газа было бы колоссальным. Пахло бы во всем подъезде, и вызвали бы газовщиков. НО жалоб не было. Я считаю, что, скорее всего, халатность была в какой-то квартире, — заявил Евгений.

Но суд решил иначе: Евгения и Ирину арестовали на два месяца до 9 апреля.

Напомним, что взрыв на Линейной, 39 произошел 9 февраля 2023 года. Он полностью разрушил второй подъезд дома. Из-под завалов спасатели достали тела 13 погибших, всего пострадало 22 человека.

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