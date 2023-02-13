В Новосибирске простятся с мамой и двухлетней дочкой, погибшими при взрыве в пятиэтажке на Линейной. Фото: соцсети. Фото: Анна ПАШАГИНА

В понедельник, 13 февраля, в Новосибирске простятся с мамой и ее 2-летней дочкой, которые погибли при взрыве в пятиэтажке на Линейной, 39. Об этом КП-Новосибирск сообщил старший по дому.

− 13 февраля будут хоронить мать с дочкой. Женщина погибла в свой день рождения, – уточнил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что сначала из-под завалов достали женщину. А затем малышку. Отцу ребенка стало плохо от горя.

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