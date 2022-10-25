Что произошло в Новосибирске в ночь на 25 октября 2022 года: последние новости

В Новосибирской области поймали преступников Игоря Кащенко и Сергея Усарова.

В Новосибирской области поймали преступников Игоря Кащенко и Сергея Усарова, которые сбежали из участка колонии-поселения при исправительной колонии № 8. В истории судимостей Кащенко — грабежи, разбои, вымогательство и пособничество в убийстве из корыстных побуждений. Его задержали алтайские полицейские в Барнауле возле автовокзала. Сергея Усарова судили за наркотики и рецидивы квартирных краж. Его нашли в Советском районе сотрудники колонии и отдела розыска ГУФСИН.

В Купино Новосибирской области мужчина избил возлюбленную, а после заперся с ней в бане, угрожая ножом. В полицию заявила родственница пострадавшей. С помощью отвлекающего маневра сотрудник полиции выбил нож из рук злоумышленника, и мужчину удалось задержать.

Шести семьям, пострадавшим при обрушении крыши общежития на улице Станционной в Новосибирске, выделят по 100 тысяч рублей. Об этом сообщил мэр города. Напомним, ЧП произошло из-за сильного урагана в минувшее воскресенье. Как сообщали в ГУ МЧС России по Новосибирской области, из здания эвакуировали 13 человек.

В батальон «Вега» в Новосибирской области вступило более 200 добровольцев. Он был создан по инициативе вице-спикера областного Заксобрания Андрея Панферова. Всего в батальон планируется набрать около 400 человек. Критериями отбора, по словам Панферова, является состояние здоровья, служба в вооруженных силах, наличие необходимой специальности и боевого опыта, а также морально-волевые качества человека.

Жительница Новосибирской области Екатерина Леготина нашла сестру, о существовании которой не подозревала 33 года. На нее вышла жительница маленького приморского поселка Пограничный Татьяна Плюта, которая изначально занималась поисками своего отца, которого видела только на фотографии. Но ниточки, которые тянулись в Сибирь, привели ее к сестре.

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