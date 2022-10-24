Полицейские и сотрудники ГУФСИН поймали сбежавших из новосибирской колонии заключенных. Фото: ГУФСИН РФ по НСО.

В Новосибирской области поймали преступников Игоря Кащенко и Сергея Усарова, которые сбежали из участка колонии-поселения при исправительной колонии № 8. Об этом сообщили в понедельник, 24 октября, в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.

В истории судимостей Кащенко – грабежи, разбои, вымогательство и пособничество в убийстве из корыстных побуждений. В последний раз он прикинулся полицейским и потребовал у продавщицы взятку в 22 тысячи рублей за клейменное мясо. Так Игорь попал в колонию строгого режима, затем оказался в колонии-поселении и сбежал. Его задержали алтайские полицейские в Барнауле возле автовокзала.

Сергея Усарова судили за наркотики и рецидивы квартирных краж. Он тоже оказался в колонии-поселении, хотя изначально суд приговорил преступника к строгому режиму. Сбежавшего Усарова нашли в Советском районе сотрудники колонии и отдела розыска ГУФСИН.

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