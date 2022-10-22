«Серийный вор и подельник убийцы с удостоверением полицейского»: что известно о беглых зэках, которых ищут по всему Новосибирску

Усаров (слева) и Кащенко (справа) сбежали из ИК-8 21 октября. Фото: ГУФСИН по НСО

«Сбежали из-под стражи особо опасные преступники» — такие ориентировки появились в Калининском районе Новосибирска. На листовках — фото двух осужденных, которых объявили в розыск. Впрочем, в региональном ГУФСИН стали успокаивать: в розыске — не опасные преступники, да и сбежали не из-под стражи. А те, кто печатал объявления — немного ошиблись.

— В розыске находятся двое осужденных — 23-летний Сергей Усаров и 43-летний Игорь Кащенко, сбежавшие из участка колонии-поселения при ИК-№8. Там осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. В часы от подъема до отбоя они пользуются правом свободного передвижения по колонии, а с разрешения администрации колонии могут передвигаться без надзора в пределах города, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением, — пояснили КП-Новосибирск в ГУФСИН по Новосибирской области, добавив, что осужденные воспользовались тем, что могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги.

В розыске — не опасные преступники, да и сбежали не из-под стражи.

Удивительно и в принципе, что эти двое отбывали наказание на «мягком» режиме. На сайтах судов сохранилось множество приговоров Усарову и Кащенко. Корреспонденты КП-Новосибирск ознакомились с ними.

Сергей Усаров первую судимость получил в 2015 году. Тогда 17-летнего парня поймали на наркотиках, назначили 2,5 года условно. И двух лет не прошло, как Усаров снова оказался в суде — за серию квартирных краж. Домушника на этот раз отправили в колонию — до 30 августа 2019 года. Но уже в марте 2020 года Усаров попался на грабеже. Суд оказался очень гуманным — 1,5 года условно. Но через год этот условный срок сменился на реальный — ведь Усаров продолжал воровать. В марте 2021 года мужчину приговаривают к 3 годам колонии строгого режима, в июне этого же года за еще одну кражу добавляют к сроку три месяца. Но вместо строгого режима через год зэк оказывается на поселении. И сбегает. Игорю Кащенко 43 года, у него и криминального опыта в два раза больше. Первое преступление, которое можно найти на сайте суда, датируется 2003 годом — это угон. Наказание — год условно. Но через год на нем уже серия грабежей, разбоев, вымогательство, кражи, а также пособничество в убийстве из корыстных побуждений. На свободу он вышел только 25 декабря 2020 года. Но уже в апреле 2021 года снова выслушал приговор за кражи и весьма оригинальное мошенничество. Вместе с другом Кащенко изображали полицейских.

— Кащенко, представляясь подполковником полиции, показал потерпевший паспорт в обложке красного цвета, выдавая его за служебное удостоверение сотрудника полиции, и сообщил женщине о том, что она продала не клейменное мясо. Он предложил решить этот вопрос, чтобы у неё не было проблем с законом. Потерпевшая передала Кащенко имеющиеся у нее денежные средства в сумме 22400 рублей, — говорится в одном из приговоров суда, который есть в распоряжении редакции КП-Новосибирск.

Сначала Кащенко приговорили к 3 годам колонии строгого режима, но он приговор обжаловал. 9 июля 2021 года суд смягчил срок на 2,5 года колонии строгого режима. Но уже в октябре 2022 года рецидивист оказался в колонии-поселении, откуда сбежал.

КОНКРЕТНО, КОГО ИЩУТ

Серийный вор Усаров. Фото: ГУФСИН по НСО

Усаров Сергей Дамирович, 26.11.1998 года рождения. Рост: 175 сантиметров; телосложение: худощавое; волос: прямой, цвет волос — черный; глаза: карие; нос: средний, извилистый, поломан у основания; уши: оттопыренные, овальные.

Убийца с удостоверением полицейского Кащенко. Фото: ГУФСИН по НСО

Кащенко Игорь Александрович, 21.05.1979 года рождения. Рост: 190 сантиметров; волосы: русые, короткие, залысина; нос: средний, извилистый — поломан у основания; подбородок: прямой, выступающий; глаза: голубые; зубы: белые, кривые; телосложение: обычное.

При наличии информации о местонахождении указанных лиц, сообщите в отдел розыска ГУФСИН России по Новосибирской области по телефонам (383) 279-08-04, 8-923-731-32-33, 8-913-466-95-19.

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