«Здравствуйте, я Катя, вы ищете меня»: история сестер, которые нашли друг друга через 33 года

Женщины надеются на скорую встречу. Фото: соцсети/предоставлено Екатериной Леготиной

В своей памяти жительница маленького приморского поселка Пограничный Татьяна Плюта никогда не могла отыскать образ отца. Все, что сохранилось, - армейское фото из старого альбома: папа в фуражке и кителе, рядом - сослуживцы. Мама, когда была живая, на расспросы дочери отвечала односложно: «Не хочу об этом говорить». Родной отец не жил с семьей, но официально родители развелись, когда маленькой Тане было 10 лет. Вот такая скупая информация. А сердцу хотелось знать больше. И Таня, когда ей исполнилось 30 лет, начала поиски. Сейчас нашей героине уже 52 года.

22 ГОДА ПОИСКОВ

- Поиски начались с того, что я купила старшей дочери ноутбук. Тогда как раз активно развивались соцсети, и я подумала: надо попробовать найти папу. Обращалась на передачу «Жди меня», писала в группах о поиске людей. Но пост был короткий: «Ищу отца Валентина Леготина, рожден 1 декабря 1948 года». Собственно, это все, что я тогда о нем знала, - вспоминает Татьяна.

Фотография, которая хранилась у Татьяны - отец слева, его армейское фото. Фото: предоставлено Татьяной Плюта

9 лет назад у Татьяны умерла мама, и казалось, ниточки к информации о том, кем же был ее отец, окончательно оборваны. С телевидения не звонили, в соцсетях на объявление никто не откликнулся…

Поворот в этой истории случился во время генуборки. Татьяна разбирала документы, в том числе мамины, и среди них нашла свидетельство о разводе родителей, а также бумагу о переводе алиментов. В талоне значилось, что деньги пришли из Новосибирска. Так вот в какую сторону надо было копать! Отец жил не в Приморье, а в Сибири!

Так Татьяна добралась до новосибирского загса, сделала запрос. Ответ пришел печальный: отец скончался в 1996 году. Но в загсе дали новую информацию: у мужчины была еще одна семья и дочь. Девочка родилась в 1989 году. Татьяна загорелась идеей найти сестру по папиной линии и познакомиться, но даже не знала, как ее зовут.

Женщина вновь атаковала соцсети:

- Ищу сестру. Родилась в 1989 году. Отец наш - Валентин Леготин, родился 1 декабря 1948 года.

Татьяна делала посты в соцсетях. Фото: предоставлено Татьяной Плюта

В ответ снова тишина. Корреспондент «Комсомолки» случайно наткнулась на это сообщение и решила помочь женщине. Заметка разошлась по многим пабликам Новосибирска в социальных сетях. Лайки, репосты, комментарии - и о чудо! - сестренка нашлась.

«А НЕ ТЕБЯ ЛИ ИЩУТ?»

Кто же она? 33-летняя Екатерина Леготина живет в поселке Барабинского района Новосибирской области, замужем и воспитывает двух сыновей и дочь. О существовании старшей сестры до этого момента даже не подозревала. Пост со статьей в «Комсомолке» ей скинула знакомая со словами: «Кать, а не тебя ли ищут?»

- Я начала читать статью и поняла, что очень много совпадений: во-первых, все данные отца; во-вторых, мой год рождения; в-третьих, дата его смерти. Еще я знала, что он служил на Дальнем Востоке: о его службе мне дядя рассказывал. Но то, что у него там была семья!.. Да я шокирована! Не знала, никто никогда не говорил, - поделилась Екатерина. - Единственное, что меня смущало, - снимок, опубликованный в «Комсомолке». Он старый, черно-белый, я папу таким не помнила. В тот же день я показала эту фотографию моей тете. Она говорит: «Ну конечно это Валентин, твой папа, просто в молодости».

Женщина в этот же вечер рассказала о случившемся мужу. Тот предложил найти родственницу в «Одноклассниках», посмотреть на нее, а также написать в редакцию «КП». Нам Катя написала:

- Здравствуйте. Татьяна Плюта, видимо, ищет меня. Спасибо большое за статью.

Екатерина написала в редакцию. Фото: скриншот

А своей сестре отправила такое сообщение:

- Здравствуйте, меня зовут Катя Леготина. Я родилась в Новосибирске. Видимо, вы ищете меня.

МАМА ЧТО-ТО ЗНАЛА?

Екатерина рассказывает, второй брак у отца тоже оказался неудачным.

- Мама и папа не жили вместе, но я его хорошо помню. Он работал электриком, всегда уделял мне время, играл со мной. Это, наверное, главное для ребенка. Я чувствовала, что меня любят, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина Леготина, вторая дочка Валентина.

Фотография, которую хранила Екатерина - фото отца Валентина Леготина. Фото: предоставлено Екатериной Леготиной

Она признает: отца сгубил алкоголь. Катя осталась вдвоем с мамой. Интересный факт: за некоторое время до смерти женщина наказала дочери ни в коем случае не менять фамилию.

- Когда выходила замуж, мама строго-настрого запретила мне брать фамилию мужа. Сказала, чтобы я оставалась Леготиной. Я сообщила об этом жениху, он согласился. Просьба была странная, сейчас это понимаю, но тогда почему-то послушалась маму, даже не задавая вопросов. Я не знаю, была ли она в курсе, что у папы была семья до нас, вдруг это специально, чтобы мы с Таней нашлись? - рассуждает Екатерина. - Ведь если бы я была под фамилией мужа, вряд ли кто-то понял бы, что ищут именно меня.

Екатерина на руках мамы и папы. Фото сделано в 1989 году. Фото: предоставлено Екатериной Леготиной

- Сказать, что я была в шоке, - ничего не сказать. Не думала, что все так моментально решится после публикации в «КП», - признается Татьяна Плюта. - Мы с Катей уже созвонились, начали все выяснять. Сходится вообще все, от и до. Мы точно сестры.

Татьяна с нетерпением теперь ждет личной встречи с сестрой. Как выяснили родственницы, у них одинаковые вкусы в еде, а еще дочка Татьяны в детстве была сильно похожа на маленькую Екатерину.

- Если у Кати все получится, то она в ближайшее время приедет к нам в Приморье. Хочется увидеть ее вживую, поговорить, обнять. Я уверена, что мы быстро найдем общий язык, - радуется женщина. - Большое спасибо «Комсомолке»! Вы осуществили мою мечту! Пусть я нашла не папу, но зато младшую сестру!

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