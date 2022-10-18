«Помогите мне ее найти!»: откровенная история женщины, которая узнала о существовании сестры в 30 лет

Отец не жил с дочкой. Фото: соцсети/предоставлено Татьяной Плютой

Жительница Приморского края 52-летняя Татьяна Плюта ищет в Новосибирске свою сестру. Она родилась в 1989 году во втором браке родного отца Татьяны - Валентина Николаевича Леготина. Больше о близкой родственнице почти ничего не известно. Через КП-Новосибирск Татьяна просит жителей нашего города помочь в поисках.

Татьяна Плюта родилась в поселке Пограничный в Приморском крае в 1970 году. Отца женщина совсем не помнит. Он фактически не жил с семьей, а на развод мама подала, когда девочке было 10 лет.

Мужчина служил в Приморском крае. Фото: предоставлено Татьяной Плютой

- Родители познакомились здесь, в поселке. Мама на хлебозаводе работала, папа служил. Так и сошлись. Их брак не был счастливым: мама рассказывала, что отец не жил с нами. В 1980 году они официально развелись. Мама никогда не рассказывала про папу, на все вопросы отвечала: «Не хочу об этом говорить», - передает свою семейную историю корреспонденту КП-Новосибирск Татьяна Плюта.

Поиски отца наша собеседница начала, когда ей было уже за 30 лет. Тогда как раз начали активно развиваться соцсети, что и подтолкнуло к мысли найти папу.

- Мы купили дочке ноутбук, и я начала размещать в соцсетях объявления, потом написала в программу «Жди меня». Тишина. Потом мама умерла, я начала разбирать документы, узнала новые данные об отце, - говорит Татьяна.

Он отправлял дочери алименты. Фото: предоставлено Татьяной Плютой

Среди ценных бумаг - свидетельство о разводе и письмо о выплате алиментов. В талоне написано, что Валентин Николаевич совершил перевод денег - 31 рубль 48 копеек. В графе «Адрес» указано: «город Новосибирск, Новосибирский государственный педагогический университет».

- Видимо, папа там работал. Жил, скорее всего, в том же районе, - рассуждает женщина. - В соцсетях мне посоветовали обратиться за помощью в ЗАГС, сделать запрос. Я так и поступила, мне сообщили, что папа умер в 1996 году… Но это не все: оказалось, что в Новосибирске у него была семья, а в 1989 году родилась дочка.

Теперь Татьяна хочет найти сводную сестру. Она надеется, что они смогут подружиться.

- Все обычно думают, что если люди ищут родственников, значит им что-то надо. Нет, я просто хочу познакомиться и общаться, не более того, - говорит Татьяна.

Уважаемые читатели, если вы что-то знаете о семье Валентина Николаевича Леготина, родившегося 1 декабря 1948 года, сообщите в редакцию по номеру 8-923-145-11-03 (Viber/WhatsApp).

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