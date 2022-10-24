В батальон «Вега» в Новосибирской области вступило более 200 добровольцев

В Новосибирской области продолжается набор в добровольческий батальон «Вега». Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирской области продолжается набор в добровольческий батальон «Вега». Он был создан по инициативе вице-спикера областного Заксобрания Андрея Панферова.

Всего в батальон планируется набрать около 400 человек. Сейчас, по словам Панферова, набрана уже более половины.

— Уже набрано более половины людей. Мы видим, что люди идут, выражают желание вступить в отряд. Отказа в желающих у нас нет, это заслуживает уважения, — пояснил КП-Новосибирск Андрей Панферов. — Конечно, есть определенный перечень критериев, на которые мы обращаем внимание. В первую очередь — это здоровье. Также играет роль служба в армии, наличие боевого опыта, необходимые специальности. Хорошо, если это будет техническая направленность. При всем при этом, мы смотрим просто на то, какой это человек. На то, что он из себя представляет, какие у него взгляды, что ранее было в его биографии. Это тоже немаловажно.

Кроме того, как отметил вице-спикер, есть определенная вероятность, что некоторые добровольцы покинут батальон уже в процессе подготовки и боевого слаживания. Тех добровольцев, которые по тем или иным причинам не по попадут в батальон «Вега» смогут направить в другие добровольческие объединения.

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