Под Новосибирском мужчина избил возлюбленную и заперся с ней в бане, угрожая ножом

Сибиряка отправили в СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Купино Новосибирской области мужчина избил возлюбленную, а после заперся с ней в бане, угрожая ножом. В полицию заявила родственница пострадавшей. Произошло ЧП 20 октября.

— Прибывшие на место сотрудники полиции по периметру окружили дом и постройки. В ходе переговоров удалось войти в помещение, где находилась потерпевшая с подозреваемым. Потом с помощью отвлекающего маневра сотрудник полиции выбил нож из рук злоумышленника, и мужчину удалось задержать, — рассказали в региональном МВД.

Задержанным оказался 27-летний сибиряк, ранее уже привлекавшийся к ответственности за кражу и особо тяжкое преступление.

— Дело возбуждено по статье за незаконное удержание человека против воли. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — добавили в региональном Следственном комитете.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер