Под Новосибирском мужчина избил возлюбленную и заперся с ней в бане, угрожая ножом

Сибиряка отправили в СИЗО.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Купино Новосибирской области мужчина избил возлюбленную, а после заперся с ней в бане, угрожая ножом. В полицию заявила родственница пострадавшей. Произошло ЧП 20 октября.
— Прибывшие на место сотрудники полиции по периметру окружили дом и постройки. В ходе переговоров удалось войти в помещение, где находилась потерпевшая с подозреваемым. Потом с помощью отвлекающего маневра сотрудник полиции выбил нож из рук злоумышленника, и мужчину удалось задержать, — рассказали в региональном МВД.
Задержанным оказался 27-летний сибиряк, ранее уже привлекавшийся к ответственности за кражу и особо тяжкое преступление.
— Дело возбуждено по статье за незаконное удержание человека против воли. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — добавили в региональном Следственном комитете.
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