Шести семьям, пострадавшим при обрушении крыши общежития в Новосибирске, выделят по 100 тысяч рублей

Мэрия Новосибирска поможет людям, чьи квартиры пострадали при обрушении крыши общежития на Станционной. Фото: ГУ МЧС по НСО

Мэрия Новосибирска окажет помощь людям, чьи квартиры пострадали при обрушении крыши общежития на Станционной. Напомним, ЧП произошло из-за сильного урагана в минувшее воскресенье.

Как сообщали в ГУ МЧС России по Новосибирской области, из здания эвакуировали 13 человек. На месте работали спецслужбы.

В понедельник, 24 октября, мэр города Анатолий Локоть приехал к общежитию, чтобы проконтролировать ход аварийных работ. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

По словам градоначальника, территорию практически полностью очистили от фрагментов кровли. Сейчас рабочие занимаются демонтажем поврежденных конструкций и изолированием контура – это необходимо для того, чтобы осадки не попадали в помещения.

После этого рабочие приступят к ремонту крыши. Кровлю попытаются восстановить в максимально сжатые сроки.

− Шести семьям, которые пострадали при обрушении, будет оказана материальная помощь в размере 100 тысяч рублей, − заявил Анатолий Локоть.

Еще двум семьям выделили помещения маневренного фонда. Остальные жильцы приняли решение остановиться у родных.

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