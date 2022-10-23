Крыша упала на тротуар и во двор. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Мэрия Новосибирска переселит людей из общежития на Станционной. Об этом сообщили в телеграмм-канале «Мэр_и_Я».

- По необходимости жильцы из пострадавших квартир будут расселены в муниципальный маневренный жилой фонд, - сообщили в телеграмм-канале.

Напомним, что ураган сорван крышу здания рано утром. Из общежития эвакуировали 13 человек. На месте работают спецслужбы. Прокуратура уже начала по факту сорванной крыши проверку. Им предстоит выяснить, когда там проводился капитальный ремонт и как обслуживалось здание.

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