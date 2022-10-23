На месте работают спасатели. Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по НСО

В МЧС показали видео сорванной крыши общежития в Новосибирске. Напомним, что ЧП произошло утром 23 октября в Ленинском районе на проезде Энергетиков. Из здания эвакуировали 13 человек.

На кадрах видно, как спасатели разбирают завалы, распиливают шифер и скидывают остатки кровли на землю. Вокруг здания все огорожено лентами, а рядом дежурят правоохранители.

Сорванная крыша повредила электропровода и оставила здание без горячей воды. На месте работают спасательные службы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер