На месте работают спасатели. Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по НСО
В МЧС показали видео сорванной крыши общежития в Новосибирске. Напомним, что ЧП произошло утром 23 октября в Ленинском районе на проезде Энергетиков. Из здания эвакуировали 13 человек.
На кадрах видно, как спасатели разбирают завалы, распиливают шифер и скидывают остатки кровли на землю. Вокруг здания все огорожено лентами, а рядом дежурят правоохранители.
Сорванная крыша повредила электропровода и оставила здание без горячей воды. На месте работают спасательные службы.
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