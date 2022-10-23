Крышу снесло ветром рано утром. Фото: ГУ МЧС России по НСО

Прокуратура Новосибирска начала проверку после срыва ветром крыши общежития. Напомним, что штормовой ветер унес крышу общежития на проспекте Энергетиков в Ленинском районе.

- Прокуратурой Ленинского района города Новосибирска организована проверка соблюдения жилищного законодательства в отношении управляющей компании по факту частичного срыва кровли общежития по улице Станционная,8, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что они проверят, как выполнялся капитальный ремонт дома и как его обслуживали.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - отметили в прокуратуре.

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