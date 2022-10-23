Фото сорванной крыши на проезде Энергетиков в Новосибирске 23 октября 2022 года опубликовало МЧС

На месте работают сотрудники МАСС. Фото: ГУ МЧС России по НСО

Пресс-служба регионального МЧС опубликовали фото сорванной крыши в общежитии на проезде Энергетиков. Напомним, что ЧП произошло рано утром 23 октября. Спасатели эвакуировали из здания 13 человек среди которых 3 ребенка.

Крыша упала во двор и на сторону улицы. Фото: ГУ МЧС России по НСО

- Кровлю сорвало во двор и частично вблизи проезжей части на контактные линии электропередач, - уточнили в региональном МЧС. - Крыша повредила 2 машины, линии электропередач и систему горячего водоснабжения.

Остатки кровли. Фото: ГУ МЧС России по НСО

На кадрах видно, что половина здания осталась без крыши из-за сильного ветра. В МЧС предупреждают, что порывы ветра могут достигать 28 метров в секунду.

Крыша упала на машины. Фото: ГУ МЧС России по НСО

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