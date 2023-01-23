«Постоянно ловим подростков»: жильцы просят закрыть вход на крышу «сталинки», где погибли девушка и парень

Новосибирцы несут цветы к месту гибели подростков. Фото: Никита МАНЬКО // Предоставлено родственниками погибшего

В Новосибирске жильцы просят закрыть вход на крышу дома, где погибли девушка и парень

Гибель двух подростков под окнами сталинки на улице Орджоникидзе потрясла весь Новосибирск. Погибли 16-летняя девушка и случайный прохожий – 17-летний школьник. Все произошло на глазах десятков людей, знакомые сочувствуют родителям парня и несут цветы на место трагедии. А местные жители жалуются, что чердак «сталинки» облюбовали подростки.

Трагедия произошла на одной из центральных улиц Фото: Никита МАНЬКО

СТИХИЙНЫЙ МЕМОРИАЛ

Гибель двух подростков омрачила вечер пятницы 20 января. Вечером 16-летняя девушка сделала роковой шаг и приземлилась на случайного прохожего – 17-летнего подростка.

- Я выходила из аптеки и увидела эту картину. На месте уже стояла скорая и полиция. Собака сидела служебная, вся испуганная. Бросилась в глаза лужа крови, – рассказала КП-Новосибирск пенсионерка-очевидец.

На месте трагедии образовался стихийный мемориал Фото: Никита МАНЬКО

Врачи скорой констатировали смерть 16-летней девушки, а 17-летнего парня в тяжелом состоянии доставили в больницу. Врачи боролись за его жизнь, однако через несколько часов он скончался.

Трагедия вызвала волну сочувствия родителям юноши и не только в соцсетях – на следующий день люди стали нести цветы и игрушки к месту гибели подростков. Розы, гвоздики и игрушки втыкают прямо в сугроб. Знакомые погибшей девушки уверяют, что та решилась на отчаянный поступок якобы из-за несчастной любви.

Кровь на месте трагедии до сих пор не убрали Фото: Никита МАНЬКО

ПОПУЛЯРНАЯ КРЫША

Прошло три дня, кровь на месте трагедии так и не убрали. Но местных жителей волнует другое: когда закроют вход на крышу их дома. Они говорят – перед трагедией девушка пролезла на верх через чердак.

- Два года назад у нас отремонтировали крышу, она новая. Особенно когда начинаются праздники, идет паломничество подростков, оттуда даже салюты пускают. Я это вижу через окно. А еще лезут и рисуют граффити, сколько раз уже ловили, делали замечание, надо как-то доступ к крыше закрыть, – рассказала КП-Новосибирск местная жительница.

Крыша сталинки стала популярным местом у подростков Фото: Никита МАНЬКО

В управляющей компании «Дост-Н» уверяют – проход на чердак был закрыт. По словам диспетчера, иногда приходят «умельцы» и вскрывают замки, кто-то может пролезть меж прутьев. Видимо, так было и вечером 20 января, в день трагедии. Юристы считают, управляющая компания вряд ли понесет ответственность.

- Управляющей компании в такой ситуации мало что грозит. Даже если крыша не закрыта, максимум составят протокол за ненадлежащее управление домом, который будут рассматривать в суде. А вот тем, кто выходит на крышу без спроса – грозит штраф. По статье 20.17 КоАП РФ («Нарушение пропускного режима охраняемого объекта») от 3000 до 5000 рублей, – сообщила КП-Новосибирск юрист Инесса Рябинина.

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