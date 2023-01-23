На снегу розы и ирисы: новосибирцы несут цветы к месту гибели девушки, выпавшей из окна на парня

В снегу цветы и мягкие игрушки. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске несут цветы и мягкие игрушки к месту гибели девушки, выпавшей из окна на мимо проходившего парня. Показываем фотографии, от которых сжимается сердце.

В снегу стоит несколько букетов – розы и ирисы. Рядом местные жители положили плюшевого мишку и маленьких зайчат.

Кто-то принес розы на место трагедии. Фото: Никита МАНЬКО

Напомним, трагедия произошла вечером 20 января на улице Орджоникидзе. 17-летняя девушка выпала из окна и убила 16-летнего юношу. Сибирячка скончалась на месте, а парень умер в больнице спустя несколько часов.

Позже стало известно, что девушка решилась на такой шаг из-за неразделенной любви. Как рассказали друзья, она была влюблена в мальчика, но тот не отвечал ей взаимностью.

Что касается погибшего юноши, то он стал невольной жертвой трагедии. Школьник шел из парикмахерской в магазин, когда на него упала девушка.

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