«Занимался хоккеем, столько планов на жизнь было...»: отец парня, на которого из окна выпала девушка, рассказал о трагедии

Жизнь Миши унесла трагическая случайность. Фото: предоставлено отцом мальчика

20 января Новосибирск потрясла трагедия, случившаяся в центре города на улице Орджоникидзе. Там на парня-пешехода из окна семиэтажки упала девушка-подросток. Она погибла на месте. 17-летнего парня не стало в больнице в тот же вечер. Что известно об одиннадцатикласснике, чью жизнь унесла трагическая случайность — в материале КП-Новосибирска.

Миша (имя и фото публикуем с разрешения отца мальчика - Ред.) учился в гимназии №2, был спортсменом, отличником и в совершенстве знал английский. Парень строил планы на будущие, ведь шел выпускной класс. Но трагичная случайность перечеркнула всё. Родителям сейчас очень тяжело, они не понимают за что выпало семье такое испытание.

— Мы живем недалеко от места, где все произошло, в Тихом центре. Миша шел из парикмахерской в магазин. Только подстригся. У него длинные волосы, поэтому сначала люди говорили, что на девочку упали. Приняли его за девочку. Но он такой высокий, крепкий парень на самом деле, занимался у нас хоккеем, столько планов на жизнь было, — рассказал КП-Новосибирск отец Миши Иван. — Он шел в магазин за мясом, продуктами. Недавно сам научился готовить. Гордость наша была.

По словам Ивана, до магазина от парикмахерской было идти всего десять минут. Миша успел ответить на сообщение матери, рассказать, что доволен стрижкой. Мама ждала сына дома. А он не приходил, дозвониться до ребёнка женщина уже не смогла.

— Мне сказали, что сначала он лежал, не двигался. Потом встать пытался, ему не дали. Родные видели видео с места трагедии. Он там стонал, господи… Я сам не видел. Не могу смотреть пока… — с болью рассказал отец мальчика. — Сына увезли на скорой. Сразу на операцию отправили. У него были множественные повреждения внутренних органов. Кровоизлияние. Он не выжил. Не спасли...

Когда произошла трагедия, Иван был в командировке в Красноярске. Жена узнала о беде первой, позвонили следователи. Тогда Миша уже был в больнице. Женщина не стала сразу сообщать мужу о произошедшем со старшим сыном. Наделась, что Миша выживет, что операция спасет.

— Мне младший сын написал: «Папа, Миша умер», — со слезами в голосе вспоминает отец мальчика. — У меня весь день было плохое предчувствие. Не знаю почему, но говорят же, бывает такое. Я не верю во все это. Но мне весь день неспокойно было. Тревога была. А потом младший написал. Я поверить не мог, переспрашивал, перезванивал. Я думал, это шутка какая-то. Это событие… совершенно дикое, я поверить не мог.

По словам Ивана, с родителями девочки они еще не общались. Тело сына им пока не отдали.

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