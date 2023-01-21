«Люди кричали: «Остановитесь!»: очевидцы рассказали, как реанимация проехала мимо умирающего парня

Очевидец уверен, парня успели бы спасти, если бы скорая приехала раньше. Фото: предоставлено очевидцем

В центре Новосибирска на Орджоникидзе в минувший вечер произошла трагедия. На проходящего мимо парня из окна дома выпала девушка. Она умерла на месте происшествия. 17-летний парень был еще жив, ему пытались помочь очевидцы. Некоторые из них уверены, если бы скорая приехала раньше, парня бы удалось спасти.

— Первыми приехала полиция. Потом только скорая. Время достаточно прошло. Потом видим, как какая-то реанимация по Вокзальной магистрали проезжает. Может, на свой какой-то вызов ехала. Но мы-то уже подумали, что это наша машина, а она хоп и проезжает мимо. Люди кричали врачам: «Остановитесь! Сюда!». Один на дорогу даже выбежал, остановить хотел. Но реанимация дальше проехала, не заметила, — рассказал КП-Новосибирск очевидец Илья.

По словам мужчины, с момента вызова скорой и до того времени, как она приехала, прошло около 20 минут. Сибиряк уверен, что это слишком долго для такого экстренного случая. Он считает, что ценные минуты были потеряны. В итоге парня, которого доставили в больницу, не удалось спасти.

— Почему врачи ехали так долго? Думаю, парня можно было спасти. Реально спасти, если бы все это было быстро сделано, — подчеркнул мужчина.

В службе скорой помощи с тем, что машина ехала слишком долго, не согласны. По словам главврача новосибирской Станции скорой помощи Александра Балабушевича, бригада уложилась во время, отведенное на вызов.

— Все было в пределах нормативных назначений, — пояснил КП-Новосибирск Александр Балабушевич.

Если, как и сказал очевидец, скорая помощь ехала в пределах 20 минут, то она действительно прибыла вовремя. В Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан РФ» сказано, что время доезда до пациента выездной бригады скорой помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. Однако время может корректироваться в зависимости от транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей.

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