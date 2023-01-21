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21 января 2023 8:40

«Люди кричали: «Остановитесь!»: очевидцы рассказали, как реанимация проехала мимо умирающего парня

Новосибирцы рассказали, как реанимация проехала мимо умирающего парня на Орджоникидзе
Надежда КАСЬЯНОВА
Очевидец уверен, парня успели бы спасти, если бы скорая приехала раньше. Фото: предоставлено очевидцем

Очевидец уверен, парня успели бы спасти, если бы скорая приехала раньше. Фото: предоставлено очевидцем

В центре Новосибирска на Орджоникидзе в минувший вечер произошла трагедия. На проходящего мимо парня из окна дома выпала девушка. Она умерла на месте происшествия. 17-летний парень был еще жив, ему пытались помочь очевидцы. Некоторые из них уверены, если бы скорая приехала раньше, парня бы удалось спасти.

— Первыми приехала полиция. Потом только скорая. Время достаточно прошло. Потом видим, как какая-то реанимация по Вокзальной магистрали проезжает. Может, на свой какой-то вызов ехала. Но мы-то уже подумали, что это наша машина, а она хоп и проезжает мимо. Люди кричали врачам: «Остановитесь! Сюда!». Один на дорогу даже выбежал, остановить хотел. Но реанимация дальше проехала, не заметила, — рассказал КП-Новосибирск очевидец Илья.

По словам мужчины, с момента вызова скорой и до того времени, как она приехала, прошло около 20 минут. Сибиряк уверен, что это слишком долго для такого экстренного случая. Он считает, что ценные минуты были потеряны. В итоге парня, которого доставили в больницу, не удалось спасти.

— Почему врачи ехали так долго? Думаю, парня можно было спасти. Реально спасти, если бы все это было быстро сделано, — подчеркнул мужчина.

В службе скорой помощи с тем, что машина ехала слишком долго, не согласны. По словам главврача новосибирской Станции скорой помощи Александра Балабушевича, бригада уложилась во время, отведенное на вызов.

— Все было в пределах нормативных назначений, — пояснил КП-Новосибирск Александр Балабушевич.

Если, как и сказал очевидец, скорая помощь ехала в пределах 20 минут, то она действительно прибыла вовремя. В Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан РФ» сказано, что время доезда до пациента выездной бригады скорой помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. Однако время может корректироваться в зависимости от транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей.

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