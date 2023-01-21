«Он просто шел мимо»: стали известны подробности смерти девушки и парня в Новосибирске

Оказалось, что девушка упала на проходящего внизу парня. Фото: фото: стоп-кадр из видео "АСТ-54"
В минувшие сутки на улице Орджоникидзе в Новосибирске произошло ЧП. Там под окнами одного из домов на тротуаре обнаружили девушку и парня.
КП-Новосибирск выяснила шокирующие подробности, оказалось, что парень был прохожим.
— Девушка упала на проходящего внизу парня, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
По словам очевидцев, когда их обнаружили, молодой человек был жив, его госпитализировали, а девушка — умерла на месте.
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