«Он просто шел мимо»: стали известны подробности смерти девушки и парня в Новосибирске

Оказалось, что девушка упала на проходящего внизу парня. Фото: фото: стоп-кадр из видео "АСТ-54"

В минувшие сутки на улице Орджоникидзе в Новосибирске произошло ЧП. Там под окнами одного из домов на тротуаре обнаружили девушку и парня.

КП-Новосибирск выяснила шокирующие подробности, оказалось, что парень был прохожим.

— Девушка упала на проходящего внизу парня, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

По словам очевидцев, когда их обнаружили, молодой человек был жив, его госпитализировали, а девушка — умерла на месте.

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