«Он не наркоман, это не Ромео и Джульетта»: знакомые парня, которого убила выпавшая из окна девушка, рассказали подробности

По словам знакомой парня, он просто шел мимо, когда на него упала девушка. Фото: предоставлено очевидцем

В центре Новосибирска на улице Орджоникидзе вечером 20 января произошло ЧП. На 17-летнего парня из окна многоэтажки упала девушка. Она скончался на месте. Парень серьезно пострадал, пока он ждал скорую, прохожие успокаивали его, приговаривая, что все будет хорошо. Но молодой человек не выжил. Знакомые погибшего рассказали о нем КП-Новосибирск.

— Он был школьником. 11 класс, 17 лет. Хороший мальчик из хорошей семьи, — рассказала КП-Новосибирск знакомая парня. — Он шел из парикмахерской в магазин, и на него случайно упала девочка. Случайно. Ребёнок скончался в больнице.

Девушка упала на парня. Однако простые обыватели выстроили свою теорию произошедшего. Одни говорят, что все было наоборот. Другие — парень и девушка были знакомы. Многие пишут, что виной всему наркотики. Но, по словам женщины, это все ложь.

— Пишут всякую ерунду. Он не наркоман, это — не Ромео и Джульетта — он просто проходил мимо, — поделилась с КП-Новосибирск женщина.

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