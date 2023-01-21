«Он сам пытался встать»: появилось видео последних минут жизни парня, на которого упала девушка в Новосибирске

Молодой человек пытался встать на ноги. Фото: кадр из видео

Появилось видео последних минут жизни парня, на которого упала девушка в Новосибирске. Напомним, что ЧП произошло в минувшие сутки в центре города на улице Орджоникидзе. Молодой человек был обычным прохожим, а на него сверху упала девушка. Он скончался через некоторое время в больнице.

— Подожди, не шевелись! Все сидя давай, давай сидя, — говорят на видео люди, помогающие парню.

Судя по кадрам видео, после произошедшего некоторое время парень лежал на тротуаре, ворочался из стороны в сторону и очень тяжело дышал. Он попробовал встать, но на ноги ему подняться не дали. Прохожий вместе с полицейским помогли молодому человеку сесть, а потом придерживали парня в таком положении. Вскоре парня на реанимации увезли медики.

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