Парень умер в больнице. Фото: предоставлено очевидцем

В Новосибирске умер парень, на которого из окна упала девушка. ЧП произошло в минувшие сутки в центре города на улице Орджоникидзе.

— Один погиб на месте, второй скончался в больнице, — рассказали КП-Новосибирск в региональном Минздраве.

Ранее стало известно, что парень был обычным прохожим. Молодой человек шел по своим делам, когда на него сверху упала девушка.

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