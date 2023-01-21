Парень умер в больнице. Фото: предоставлено очевидцем
В Новосибирске умер парень, на которого из окна упала девушка. ЧП произошло в минувшие сутки в центре города на улице Орджоникидзе.
— Один погиб на месте, второй скончался в больнице, — рассказали КП-Новосибирск в региональном Минздраве.
Ранее стало известно, что парень был обычным прохожим. Молодой человек шел по своим делам, когда на него сверху упала девушка.
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