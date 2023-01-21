Парень нексолько часов после трагедии был жив. Фото: стоп-кадр.

Трагедия произошла в центре Новосибирска 20 января: мертвую девушку и парня нашли под окнами дома на улице Орджоникидзе. Молодого человека увезли в больницу, спустя несколько часов он умер.

Сначала появилась версия, что парень упал на девушку, но она не подтвердилась: правоохранители, выяснили, что именно девушка выпала из окна дома. А парень оказался случайным прохожим.

— Он был школьником. 11 класс, 17 лет. Хороший мальчик из хорошей семьи, — рассказала КП-Новосибирск знакомая парня. — Он шел из парикмахерской в магазин.

Парень был в сознании после трагедии - даже пытался встать. Но спасти его не удалось. Очевидцы говорят, что скорая приехала примерно через 20 минут.

- Почему так долго ехал экипаж? - пишут новосибирцы в комментариях.

Ответ на этот вопрос мы в ближайшее время опубликуем.

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