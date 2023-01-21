Выпавшая из окна девушка, случайно убила мимо проходящего парня. Фото: предоставлено очевидцем/предоставлено отцом Миши

ЧП произошло вечером 20 января на улице Орджоникидзе: девушка выпала из окна и убила парня в Новосибирске. 16-летняя сибирячка погибла сразу, 17-летнего юношу увезли в больницу, где он скончался спустя несколько часов. Что известно о трагедии на 21 декабря 2022 года - в нашем материале.

Несчастный случай породил море домыслов и пересудов. Люди в соцсетях строили самые безумные теории. Одни говорили, что погибшие — несчастные влюблённые. Другие, что оба были под наркотиками. Кто-то писал, что разбились две девушки. Все оказалось совсем не так.

По предварительной информации, 16-летняя девушка стала виновницей трагедии. Ее друзья рассказали КП-Новосибирск, что все произошло из-за неразделенной любви, она была влюблена в мальчика, а тот не хотел общаться.

— Она говорила, что нет смысла жизнь, но никто не воспринимал ее слова серьезно. В этом доме она не жила, как там оказалась — непонятно. Пишут, что она была под наркотиками — это неправда, она ничего не употребляла. Этот кошмар — из-за неразделенной любви, — рассказала КП-Новосибирск знакомая погибшей.

Погибшие парень и девушка не были знакомы друг с другом. 17-летний юноша стал невольной жертвой трагедии.

— Миша (имя публикуем с разрешения отца мальчика - Ред.) шел из парикмахерской в магазин. Только подстригся. У него длинные волосы, поэтому сначала люди говорили, что на девочку упали. Приняли его за девочку. Но он такой высокий, крепкий парень на самом деле, занимался у нас хоккеем, столько планов на жизнь было, — рассказал КП-Новосибирск отец Миши Иван. — Он шел в магазин за мясом, продуктами. Недавно сам научился готовить. Гордость наша была.

Когда стало известно о смерти Миши в больнице, некоторые очевидцы начали обвинять в этом врачей. Мол, скорая ехала около 20 минут, также мимо проехала машина реанимации, которая спешила на другой вызов. Но минздрав задержку скорой опроверг.

— Первая бригада прибыла на вызов на Орджоникидзе в 18:16. Вызов же поступил в 18:05, т.е. через 11 минут скорая была на месте, — пояснили КП-Новосибирск в Минздраве.

Сейчас делом занимается Следственный комитет. Но по сути уголовную ответственность нести некому, ведь девушка тоже погибла. Однако, юристы считают, что родные школьника могут взыскать с родителей несовершеннолетней девушки моральную компесацию — за причинение смерти по неосторожности.

— Это область гражданского права, где ответственность наступает с 18 лет, а девушке было 16, поэтому тут теоретически ответчиками могут быть ее родители. То есть родители мальчика теоретически могут подать иск на возмещение морального ущерба, который должны будут выплатить родители девочки. Они могут заявить желаемый размер компенсации, но окончательную сумму установит суд, — прокомментировала юрист Марина Пьянкова.

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