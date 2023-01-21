Юрист рассказал, что грозит родителям новосибирской школьницы, которая выпала из окна на парня и убила его. Фото: предоставлено очевидцем

В Новосибирске, в пятницу, 20 января, из окна многоэтажки на улице Орджоникидзе выпала 16-летняя девушка. Она погибла на месте. А вот шедший по тротуару парень, на которого она приземлилась, получил серьёзные травмы и скончался уже в больнице спустя несколько часов. Мы спросили у юриста, считается ли это убийством по неосторожности и что может грозить родителям девушки.

— Для начала, тут необходимо понимать, что именно случилось. Пока идёт следствие, нельзя точно сказать, выпала ли девушка сама или здесь имело место быть преступление. То есть, что её кто-то толкнул в это окно. В первом случае, произошедшее действительно можно классифицировать как причинением смерти по неосторожности. Однако уголовную ответственность в данном случае должна была нести только сама девушка, которой уже исполнилось 16. Какое-то уголовное наказание для родителей в данном случае закон не предусматривает, — пояснила КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова. — Другое дело — гражданское право, где ответственность наступает с 18 лет. В данном случае родители мальчика могут подать иск на возмещение морального ущерба, который должны будут выплатить родители девочки. Они могут заявить желаемый размер компенсации, но окончательную сумму установит суд.

В причинах произошедшего окончательно разберутся правоохранители.

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