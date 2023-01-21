«Я запомню ее лежащей на асфальте и с торчащим шарфом из рюкзака»: что известно о девушке, упавшей на парня в центре Новосибирска

Девушка погибла на месте. Фото: фото: стоп-кадр из видео "АСТ-54"

В Новосибирске под окнами многоэтажки в центре города прохожие нашли парня и девушку. Он еще был жив, а она погибла сразу. ЧП произошло вечером 20 января на улице Орджоникидзе. На место приехали скорая и полиция. Парня увезли в больницу, но спасти его не удалось. Позже стало известно, он - обычный прохожий, 11-классник шел из парикмахерской, когда на него упала девушка.

- Он шёл из парикмахерской в магазин. Это случайность. Он никакой не наркоман, как пишут, что под кайфом им что-то померещилось, и они это сделали. Это вообще история не про Ромео и Джульетту, трагическая случайность, - рассказала КП-Новосибирск знакомая семьи молодого человека.

Что делала девушка в доме на Орджоникидзе, ее знакомые не знают. Она тоже - еще подросток.

- Это не ее дом. Почему так случилось, какая тому причина, только гадаем. Но она не наркоманка, как пишут, ничего не употребляла. К сожалению, я запомню теперь ее такой - лежащей на асфальте, с накрытой ее рюкзаком головой и торчащим от туда шарфом, - рассказала КП-Новосибирск знакомая погибшей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер